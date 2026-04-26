Német hadihajók indulhatnak a válságzónába

A politikus nem mondta meg, pontosan mikor küldenék a Földközi-tenger térségébe a hajókat, azonban hangsúlyozta, hogy bármilyen mozgósításhoz elsősorban a szemben álló felek – az Egyesült Államok és Irán - közötti tartós tűzszünetre van szükség, valamint a német a szövetségi parlament alsóháza, a Bundestag jóváhagyása is szükséges.

Hozzátette, hogy a tervek szerint útnak indítanának egy aknászhajót is. Pistorius kiemelte a német haditengerészet aknamentesítő kapacitásait, emlékeztetve arra, hogy ezen a téren hazája hagyományosan vezető szerepet játszik a NATO-ban.

Friedrich Merz német kancellár korábban már közölte, hogy Németország kész részt venni a Hormuzi-szoros biztonságát garantáló nemzetközi misszióban, lehetőleg úgy, hogy a vállalkozásban Washington is szerepet vállal. Mint mondta, Németország kész hozzájárulni a szoros hajózási szabadságának biztosításához, mégpedig aknamentesítés és tengeri felderítés útján.

Az iráni Forradalmi Gárda április elején figyelmeztetett a szorosban telepített telepített tengeri aknákra, és egy térképet is közzétett, amely a szokásos hajózási útvonalakon belüli veszélyes zónát jelöli.