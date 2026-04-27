2026. április 27. hétfő Zita
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Truck with trailer tanker aviation fuel, airport services and airliner huge airplane take off
Nyitókép: aapsky/Getty Images

Hat hétre elég Európa kerozinja? – Komoly veszélyben a nyári turizmus

Infostart / InfoRádió

Az iráni konfliktus miatt fogytán a kerozin Európában, a légitársaságok épp a nyári utazási csúcs előtt kerülhetnek nehéz helyzetbe. Így emelhetik a repülőjegyek árát, járatokat alakíthatnak át vagy törölhetnek is – mutat rá Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

A gazdasági sajtóban megkongatták a vészharangokat, széles körben terjed az, hogy nagyjából hat hétre elegendő kerozin van – tudatta az InfoRádióval Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

„A legnagyobb probléma természetesen az, hogy az iráni háború miatt megszűntek a szállítások, ürülnek a tartalékok, és nehezen tudnak a szállítások újraindulni. Nem meglepő, hogy nagyon sok légitársaság most racionalizál, járatokat töröl, járatokat alakít át egy olyan időszakban, amikor elindul a nyári menetrend, és nagyon sokan terveznek utazást, és azzal szembesülhetnek majd, hogy drágábbak a jegyárak, illetve bizonyos viszonylatokban összevonások történnek, esetleg nem is indulnak el járatok” – ecsetelte.

A beszerzési függőséggel kapcsolatban elmondta, Európán belül is van kerozin-előállítás, de erős a koncentráció a Közel-Keleten ezt illetően, és bár Ázsiában is van gyártás, a közel-keleti csatorna annyira bejáratott volt, hogy kerozinfronton mára egyszerűen sérülékennyé vált Európa a kitettség miatt; a kutatási igazgató szerint ez épp arra bizonyíték, hogy a globalizáció milyen sérülékenységet is okozhat.

A szóban forgó útvonalon ráadásul nagy exportőrök szállítanak:

  • Egyesült Arab Emírségek
  • Kuvait
  • Szaúd-Arábia
  • Bahrein
  • India
  • Dél-Korea

Pásztor Szabolcs szerint leginkább nem is a keresleti piacon van válság, a specializáció, a szakosodás miatt támadt most zűr az útvonal kiesésével, „ráálltak a kerozin exportjára, előállítására, és most újra kellene specializálódni". Másrészt technológiaigényes, tőkeigényes a kerozin előállítása, úgyhogy elméletben megvalósulhat ilyen kapacitás létrehozatala a szakértő szerint, de nem rövid időhorizonttal.

„Olyat nem lehet tehát elképzelni, hogy egy kőolaj-exportáló ország, amelyik nem volt erős kerozinexportőr, két-három gombot megnyom, és akkor ezután kerozint fog gyártani és eladni, ez azért nem így működik, az európai térben pedig szinte azonnal kellene a repülőgépekbe az üzemanyag” – tette világossá.

A ma embere ráadásul sokkal többet repül, mint a korábbi, látható, a budapesti reptér forgalma is csúcsokat dönt minden évben, vagyis a turizmus is komoly kihívásokkal néz szembe akár már a következő hónapokban is.

Pásztor Szabolcs szerint azt lehet vélelmezni, hogy ezek az ellátási problémák nem szűnnek meg, és elképzelhető, hogy a repülés annyira drágává válik bizonyos viszonylatokban, hogy az autózás a közeli célállomások feltérképezése, meglátogatása kerül előtérbe Európában most a nyári időszakban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.

irán

kerozin

energiaválság

pásztor szabolcs

Váratlanul leraktak egy békeajánlatot Trump asztalára: ez lehet a megoldás a háború lezárására?

Váratlanul leraktak egy békeajánlatot Trump asztalára: ez lehet a megoldás a háború lezárására?

Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak. Ebben a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi, az atomtárgyalásokat pedig későbbre halasztaná - közölte az Axios bennfentes források alapján.

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600-700 forintot a gyors szállításért.

Trump says he 'wasn't worried' during Washington press dinner shooting

Trump says he 'wasn't worried' during Washington press dinner shooting

CBS News, the BBC's US partner, reports the suspect wrote a document saying he wanted to target Trump administration officials. He is due in court on Monday.

2026. április 27. 05:01
Hőmérőzni kell a földet a palánták kiültetése előtt
2026. április 27. 04:28
Vészesen alacsony a vízállás több tiszai holtágban
