Visszavenné a Margitszigetet a XIII. kerületi polgármester

A Margitsziget 2013-ig a XIII. kerülethez tartozott, akkor került át a főváros közvetlen igazgatása alá. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere ezen is változtatna.

„Elemezni kell, hogy a Margitsziget státuszát visszaállítsuk vagy helyreállítsuk. Vannak olyan tulajdonok, olyan ingatlanok a kerületben, amelyek esetében más településeken diszkriminatív módon ingyenesen az állam odaadta az önkormányzatoknak. Ilyen esetben bennünket nem részesítettek előnyben, de vannak ilyen épületek, a Csata utcában például a Népszigetnek a tulajdonviszonyai és dolgai sem rendezettek, tehát ezeket bizonyára elő kell venni és igényként fogjuk jelezni” – mondta a Hír13-nak.

A főváros nyitott az egyeztetésre. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azt mondta:

Itt valójában annyi történt, hogy létrejött egy 24. kerület, hiszen egyik kerülethez sem tartozik.

Ha van egy településrész vagy bármilyen földterület Budapesten, annak valahol kell hogy legyen egy közigazgatási felügyelete, és ebben az esetben ez a Fővárosi Önkormányzat lett.

„De ez egyrészt testidegen, abszolút lehet rajta változtatni, és ezzel készek vagyunk erről bárkivel bármi szinten tárgyalni. Fontos viszont, hogy ez egy törvényi szintű jogszabály, tehát ezt az Országgyűlés tudja megváltoztatni. De ha már ez asztalra kerül, akkor érdemes lenne asztalra tenni olyan ügyeket is, amit az elmúlt években szinte hasonló módon érdeksérelmet okoztak a fővárosnak, nem a XIII. kerület irányába, hanem az állam irányába. Amikor elvettek tőlünk tereket, közterületeket, ráadásul valóban tulajdonokat vettek el, nem is fölötte lévő közigazgatási hatósági jogköröket” – mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

A főváros az új kormány megalakulása után tárgyalásokat fog kezdeményezni Budapest finanszírozásának kérdéseiről, így egyebek mellett a szolidaritási hozzájárulás mértékének és beszedési módjának átalakításáról is.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.