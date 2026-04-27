Ezek szerint mégis halnak meg észak-koreai katonák az ukrán fronton orosz oldalon

Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot, és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával – közölte Kim Dzsongün.

A Kurszki terület visszafoglalásának egyéves évfordulóján rendezett ünnepségen Vjacseszlav Volodin, az orosz parlament alsóházának elnöke, valamint Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is részt vett. A régióba az ukrán erők 2024-ben hatoltak be.

KCNA beszámolója alapján Kim egy phenjani emlékmű átadásán hangsúlyozta, hogy országa „teljes mértékben" támogatja Oroszország szuverenitásának és biztonsági érdekeinek védelmét.

Belouszov közölte: Moszkva és Phenjan még az idén aláírhatja a 2027 és 2031 közötti időszakra szóló katonai együttműködési tervet, amely hosszú távon intézményesítené a kapcsolatokat. Elemzők szerint ez arra utal, hogy a két ország közötti politikai, katonai és gazdasági együttműködés az ukrajnai háború lezárása után is fennmaradhat.

A két ország 2024-ben átfogó stratégiai partnerségi szerződést írt alá, amely kölcsönös védelmi megállapodást is tartalmaz.

Dél-koreai, ukrán és nyugati becslések szerint Észak-Korea több ezer – egyes adatok szerint akár 14-15 ezer – katonát küldött az orosz erők támogatására, főként a kurszki térségbe. A veszteségek jelentősek: egyes források több mint hatezer halottról, más becslések mintegy 600 halottról és több ezer sebesültről szólnak. Phenjan hivatalosan nem közölt adatokat.

A KCNA szerint Kim a harcokban elesett katonákat a „haza csillagjainak”, a lojalitás és az áldozatvállalás jelképeinek nevezte.