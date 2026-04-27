ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.49
usd:
310.86
bux:
0
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA felvételén Kim Dzsongün legfőbb észak-koreai vezető látogatást tesz az árvízzel elöntött Észak-Phjongan tartományban 2024. július 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Ezek szerint mégis halnak meg észak-koreai katonák az ukrán fronton orosz oldalon

Infostart / MTI

Felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét Kim Dzsongün, az állam vezetője Phenjanban – közölte az észak-koreai állami hírügynökség (KCNA) hétfőn.

Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot, és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával – közölte Kim Dzsongün.

A Kurszki terület visszafoglalásának egyéves évfordulóján rendezett ünnepségen Vjacseszlav Volodin, az orosz parlament alsóházának elnöke, valamint Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is részt vett. A régióba az ukrán erők 2024-ben hatoltak be.

KCNA beszámolója alapján Kim egy phenjani emlékmű átadásán hangsúlyozta, hogy országa „teljes mértékben" támogatja Oroszország szuverenitásának és biztonsági érdekeinek védelmét.

Belouszov közölte: Moszkva és Phenjan még az idén aláírhatja a 2027 és 2031 közötti időszakra szóló katonai együttműködési tervet, amely hosszú távon intézményesítené a kapcsolatokat. Elemzők szerint ez arra utal, hogy a két ország közötti politikai, katonai és gazdasági együttműködés az ukrajnai háború lezárása után is fennmaradhat.

A két ország 2024-ben átfogó stratégiai partnerségi szerződést írt alá, amely kölcsönös védelmi megállapodást is tartalmaz.

Dél-koreai, ukrán és nyugati becslések szerint Észak-Korea több ezer – egyes adatok szerint akár 14-15 ezer – katonát küldött az orosz erők támogatására, főként a kurszki térségbe. A veszteségek jelentősek: egyes források több mint hatezer halottról, más becslések mintegy 600 halottról és több ezer sebesültről szólnak. Phenjan hivatalosan nem közölt adatokat.

A KCNA szerint Kim a harcokban elesett katonákat a „haza csillagjainak”, a lojalitás és az áldozatvállalás jelképeinek nevezte.

Kezdőlap    Külföld    Ezek szerint mégis halnak meg észak-koreai katonák az ukrán fronton orosz oldalon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német lakosság már harmada migrációs hátterű, de az új menedékkérők egyre kevesebben vannak

Rekord
A német lakosság már harmada migrációs hátterű, de az új menedékkérők egyre kevesebben vannak

Húsz év alatt 13 millióról 21,8 millióra nőtt a bevándorló hátterűek száma Németországban, ami 67 százalékos emelkedést jelent – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina. A Migrációkutató Intézet vezető elemzője ugyanakkor arra is kitért, hogy az idei első negyedévben 23 százalékkal kevesebb menedékkérelmet nyújtottak be az előző év azonos időszakához képest.
VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

A háború eddigi egyik legsúlyosabb támadása érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: az ukrán haderő egy nap alatt több mint 200 drónt indított a félsziget ellen. Az orosz erők nagy erőkkel támadják Dobropillját Zaporizzsja megyében, az ukrán Deepstate térkép be is satírozta a térséget szürkével, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy elveszett a település. Trump nemrég arról beszélt egy interjúban: nem igaz, hogy teljesen borultak volna a béketárgyalások, rendszeres kontaktban van Ukrajna és Oroszország vezetésével is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 27.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 27.)

A Pénzcentrum 2026. április 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'wasn't worried' during Washington press dinner shooting

Trump says he 'wasn't worried' during Washington press dinner shooting

CBS News, the BBC's US partner, reports the suspect wrote a document saying he wanted to target Trump administration officials. He is due in court on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 07:44
Hó Moszkvában – videó
2026. április 27. 07:35
Rekord: már Németország lakosságának egynegyede migrációs hátterű, de az új menedékkérők egyre kevesebben vannak
×
×