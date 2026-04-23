ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.05
usd:
312.3
bux:
135102.39
2026. április 23. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután a csapata 2-1-re gyõzött az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Everton-Liverpool mérkõzésén a liverpooli Hill Dickinson Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai győzött, de lemaradt a kétharmadról

Infostart / MTI

Február után márciusban is Szoboszlai Dominik lett a hónap legjobb játékosa az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál, összességében már ötödször ebben az idényben.

A klub honlapján megjelent közlemény szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szurkolói szavazatok csaknem kétharmadát szerezte meg, megelőzve Mohamed Szalaht és Kerkez Milost.

Szoboszlai a csapat hat márciusi mérkőzésén – középpályásként vagy jobb oldali védőként – végig a pályán volt, és két gólt szerzett.

A Tottenham Hotspur ellen szezonbeli negyedik szabadrúgásgólját lőtte, ami rekord a klub történelmében, majd a Bajnokok Ligájában a Galatasaray ellen szöglet után szerzett vezetést csapatának.

Szoboszlait augusztusban, októberben, novemberben és februárban is a legjobbnak választották a Liverpool-drukkerek. Csapattársai közül az olasz Federico Chiesa, a francia Hugo Ekitike és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai győzött, de lemaradt a kétharmadról

labdarúgás

liverpool fc

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Trump: vége a türelemnek, Amerika tüzet fog nyitni az iráni hajókra

Parancsot adott Donald Trump amerikai elnök a haditengerészetnek arra, hogy nyissanak tüzet minden olyan iráni hajóra, amely aknákat kezd telepíteni a Hormuzi-szoroson.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A mentősök szerint akkora a kapacitáshiány, hogy már a legsúlyosabb esetek ellátása is veszélybe kerülhet

Közép-Magyarországon már a legkritikusabb, közvetlen életveszélyben lévő betegekhez sem tudnak mindig azonnal mentőt küldeni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 14:26
2026. április 23. 12:14
×
×