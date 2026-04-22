Kicsik után nagyok, Fradi-Győr csúcsmeccs a Magyar Kupa elődöntőjében – sport a tévében

M4 Sport
13.30: Országúti kerékpár, La Fleche Wallonne, férfiak
16.45: Országúti kerékpár, La Fleche Wallonne, nők
18.15: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana
20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, elődöntő, Ferencváros-ETO FC Győr
Sport 1
20.30: Labdarúgás, Német Kupa, elődöntő, Bayer Leverkusen-Bayern München
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Miami Marlins-St. Louis Cardinals
21.45: Labdarúgás, Portugál Kupa, elődöntő, visszavágó, FC Porto-Sporting CP
Eurosport 1
11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, Sheffield
Eurosport 2
12.35: Országúti kerékpár, Tour of the Alps, 3. szakasz
14.30: Országúti kerékpár, La Fleche Wallonne, férfiak
16.45: Országúti kerékpár, La Fleche Wallonne, nők
Spíler 1
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Manchester City
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Atlético Madrid
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Celta Vigo
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, elődöntő, visszavágó, Atalanta-Lazio
Match 4
20.45: Labdarúgás, angol másodosztály, Charlton-Ipswich Town