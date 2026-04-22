2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Ahmed Nadhir Benbouali, az ETO FC (b) és Nagy Barnabás Szabolcs, a Ferencvárosi TC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a gyõri ETO Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kicsik után nagyok, Fradi-Győr csúcsmeccs a Magyar Kupa elődöntőjében – sport a tévében

Infostart / MTI

A Honvéd-Zalaegerszeg futballdráma után már biztos, ki a labdarúgó Magyar Kupa döntőjének egyik résztvevője. A másik kilétére este derül fény. Mutatjuk a teljes tévés sportkínálatot a szerdai napra!

M4 Sport

13.30: Országúti kerékpár, La Fleche Wallonne, férfiak

16.45: Országúti kerékpár, La Fleche Wallonne, nők

18.15: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana

20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, elődöntő, Ferencváros-ETO FC Győr

Sport 1

20.30: Labdarúgás, Német Kupa, elődöntő, Bayer Leverkusen-Bayern München

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Miami Marlins-St. Louis Cardinals

21.45: Labdarúgás, Portugál Kupa, elődöntő, visszavágó, FC Porto-Sporting CP

Eurosport 1

11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, Sheffield

Eurosport 2

12.35: Országúti kerékpár, Tour of the Alps, 3. szakasz

14.30: Országúti kerékpár, La Fleche Wallonne, férfiak

16.45: Országúti kerékpár, La Fleche Wallonne, nők

Spíler 1

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Manchester City

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Atlético Madrid

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Celta Vigo

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, elődöntő, visszavágó, Atalanta-Lazio

Match 4

20.45: Labdarúgás, angol másodosztály, Charlton-Ipswich Town

