ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.32
usd:
307.72
bux:
139128.63
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkõzésen Liverpoolban 2026. március 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik az Anfield erejéről és a PSG elleni mérkőzésről beszélt

Infostart

Szoboszlai Dominik a PSG elleni BL-visszavágó előtti sajtótájékoztatón bocsánatot kért a Liverpool szurkolóitól az a „félreértés” miatt, ami a Manchester Citytől elszenvedett legutóbbi vereség után történt, egyszersmind kiemelte, hogy az Anfield Roadon a szurkolók nagyon sokat tehetnek azért, hogy a Vörösök ledolgozzák a PSG elleni kétgólos hátrányt a negyeddöntőben.

A vita, vagy egyet nem értés azon robbant ki, hogy a magyar középpályás kiintett néhány szurkolónak az Etihad Stadionban, a City elleni FA-kupa-kiesés, a 0–4 után. Emiatt rengeteg kritikát kapott a közösségi médiában, s ezek – alighanem érthetően – még azt követően sem múltak el, hogy a Liverpool újabb meccset játszott, hiszen kikapott a PSG-től 2–0-ra a Parc des Prince-ben.

Szoboszlai Dominik megpróbálta lezárni a vitás múltat, hogy egységet teremtsen a csapat és a Vörösök szurkolói között, akik amúgy is elégedetlenek a tervezett jegyáremelésekkel.

„Igen, hogy világos legyen, talán félreértés volt köztem és a szurkolók között” – mondta a magyar válogatott játékos. – „Nem akartam senkit megbántani. Nyilvánvalóan tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak, és mit jelent ez a klub a szurkolóknak is. Mi, játékosok, mindent megteszünk értük, ahogy magunkért is. Szóval, ha félreértés volt, akkor elnézést kérek. És hogy világossá tegyem, velük vagyok, és mi is velük vagyunk. És remélem, hogy ők is velünk vannak."

A Liverpoolnak nagyon gazdag és sikeres nemzetközi kupatörténelmének egyik legnagyobb „feltámadására” van szükség a kedden este 9 órakor kezdődő visszavágón.

A Vörösöknek eddig csak kétszer sikerült az első mérkőzés utáni kétgólos vagy annál nagyobb hátrányból továbbjutni, először az Auxerre ellen az 1991-es UEFA-kupában, illetve a Barcelona ellen a 2019-es Bajnokok Ligájában.

Szoboszlai fogadkozott: „Mindent bele fogunk adni, az első perctől a legjobbunkat fogjuk nyújtani, remélhetőleg 90 percig, mert az elég lehet, de talán ha még több lesz, akkor 120, 125 percig. Azt hiszem, minden játékos nevében beszélhetek, annyira akarjuk, annyira dolgozunk érte, egyetlen meccsen bármi megtörténhet az Anfielden. Az Anfield nagy erőt adhat, ezt sokszor láttuk ebben a szezonban, az előzőben is, szóval nem csak 11 játékosról vagy a cserékről lesz szó, hanem az egész stadionról, és tudjuk, milyen érzés a Liverpool színeiben játszani ezek a szurkolók előtt. Nem is kell más motiváció.”

A Liverpool győzelemmel készült a visszavágóra, szombaton 2-0-ra legyőzte a Fulhamet a Premier League-ben. A PSG pihent a hétvégén, miután a francia liga, vitatott döntést hozva, helyt adott a párizsi klub kérésének, hogy halasszák el a Lens elleni, szinte bajnoki döntővel felérő rangadót a BL-visszavágó érdekében.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik az Anfield erejéről és a PSG elleni mérkőzésről beszélt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az orosz hatóságok márciusban közel három hétre lekapcsolták a mobilinternetet Moszkvában. Országszerte is rendszeresen korlátozzák a hozzáférést. A Kreml most elismerte, hogy az intézkedések széles körű elégedetlenséget váltottak ki, ugyanakkor átmeneti jellegűnek nevezte azokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×