Szoboszlai Dominik az Anfield erejéről és a PSG elleni mérkőzésről beszélt

A vita, vagy egyet nem értés azon robbant ki, hogy a magyar középpályás kiintett néhány szurkolónak az Etihad Stadionban, a City elleni FA-kupa-kiesés, a 0–4 után. Emiatt rengeteg kritikát kapott a közösségi médiában, s ezek – alighanem érthetően – még azt követően sem múltak el, hogy a Liverpool újabb meccset játszott, hiszen kikapott a PSG-től 2–0-ra a Parc des Prince-ben.

Szoboszlai Dominik megpróbálta lezárni a vitás múltat, hogy egységet teremtsen a csapat és a Vörösök szurkolói között, akik amúgy is elégedetlenek a tervezett jegyáremelésekkel.

„Igen, hogy világos legyen, talán félreértés volt köztem és a szurkolók között” – mondta a magyar válogatott játékos. – „Nem akartam senkit megbántani. Nyilvánvalóan tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak, és mit jelent ez a klub a szurkolóknak is. Mi, játékosok, mindent megteszünk értük, ahogy magunkért is. Szóval, ha félreértés volt, akkor elnézést kérek. És hogy világossá tegyem, velük vagyok, és mi is velük vagyunk. És remélem, hogy ők is velünk vannak."

A Liverpoolnak nagyon gazdag és sikeres nemzetközi kupatörténelmének egyik legnagyobb „feltámadására” van szükség a kedden este 9 órakor kezdődő visszavágón.

A Vörösöknek eddig csak kétszer sikerült az első mérkőzés utáni kétgólos vagy annál nagyobb hátrányból továbbjutni, először az Auxerre ellen az 1991-es UEFA-kupában, illetve a Barcelona ellen a 2019-es Bajnokok Ligájában.

Szoboszlai fogadkozott: „Mindent bele fogunk adni, az első perctől a legjobbunkat fogjuk nyújtani, remélhetőleg 90 percig, mert az elég lehet, de talán ha még több lesz, akkor 120, 125 percig. Azt hiszem, minden játékos nevében beszélhetek, annyira akarjuk, annyira dolgozunk érte, egyetlen meccsen bármi megtörténhet az Anfielden. Az Anfield nagy erőt adhat, ezt sokszor láttuk ebben a szezonban, az előzőben is, szóval nem csak 11 játékosról vagy a cserékről lesz szó, hanem az egész stadionról, és tudjuk, milyen érzés a Liverpool színeiben játszani ezek a szurkolók előtt. Nem is kell más motiváció.”

A Liverpool győzelemmel készült a visszavágóra, szombaton 2-0-ra legyőzte a Fulhamet a Premier League-ben. A PSG pihent a hétvégén, miután a francia liga, vitatott döntést hozva, helyt adott a párizsi klub kérésének, hogy halasszák el a Lens elleni, szinte bajnoki döntővel felérő rangadót a BL-visszavágó érdekében.