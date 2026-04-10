2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Az aranyérmes Csipes Tamara (b) és Kozák Danuta a kajak-kenu világbajnokság kajak kettesek 500 méteres versenyének döntője után a koppenhágai Bagsvaerd-tavi versenypályán 2021. szeptember 18-án.
Nyitókép: Az aranyérmes Csipes Tamara (b) és Kozák Danuta a kajak-kenu világbajnokság kajak kettesek 500 méteres versenyének döntője után 2021. szeptember 18-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Két olimpiai bajnok kajakozó is kihagyja az idei versenyszezont

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Nem tér vissza az idén a többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kozák Danuta és Csipes Tamara – jelezte az InfoRádiónak a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Tóth Dávid azt is elmondta, hogy az idén minden korábbinál korábban kezdődött meg a versenyzők kiválogatása. Ennek az az oka, hogy a brandenburgi világ kupát korábban rendezik, mint tavaly, így a szövetség is előbbre hozta a szegedi válogatót.

„Mindenkinek újdonság, hogy ilyen korán meg kell mutatnia mennyire tudott jó formába kerülni. Már tavaly is elég korán rendezték az első két világkupa versenyt, de az idén még ahhoz képest is egy héttel előbbre hozták a világkupákat. Ezért nekünk is korábban kell megrendezni a válogatóversenyt, hogy utána legyen idő összeállítani a csapatokat” – közölte a szövetségi kapitány. Mint mondta,

most a négyes csapatok a legfontosabbak.

Az új olimpiai kvalifikációs rendszer alapján egy-egy nemzet 5 kvótát tud szerezni a férfi és női kajak szakágban, ám ebből az első négyet éppen négyesben. Az ötödiket pedig az egyes teljesítmények alapján adják.

„A prioritás a négyesen lesz, tehát mindenképpen az a cél, hogy megszerezzük a négy kvótát” – szögezte le Tóth Dávid. A kapitány persze azt is elárulta, hogy emellett nyilván egyesben is jól kell tudni teljesíteni a versenyzőknek. Viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes kvótát nem csak az olimpiai számok alapján osztják ki, hanem a nem olimpiai számokban elért eredményeket is figyelembe veszik. Példaként azt említette, hogy a kajak egyes 1000 méteren férfiaknál az olimpia egye versenyszám, emellett ugyanolyan fontos a 200, az 500 az 5000 méteres egyes is. Ugyanis a kvóta kiosztásánál mindig a legjobb eredményt veszik figyelembe. Tehát, ha valaki az olimpiai számban csak a harmadik helyet szerzi meg, de más távon első tud, lenni, akkor ezt az utóbbit veszik számításba.

„Úgyhogy nyilván fontos az ötödik kvóta megszerzése miatt az egyéni teljesítmény egy-egy világversenyen, de továbbra is a négyes a kulcs ahhoz, hogy eljussunk az öt kvótáig” – magyarázta Tóth Dávid.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, vajon visszatér-e a versenyzéshez a két olimpiai bajnoknő Csipes Tamara és Kozák Danuta?

A kapitány válaszából az derült ki, hogy az idén egyikük sem fog rajthoz állni. „Egy visszatérés előtt legalább hat hónappal jelezni kell ha valaki versenyezni szeretne. Ezek alapján azt mondhatom, hogy Kozák Danuta az idén várhatóan nem fog versenyezni. Tamara pedig azt mondta, hogy az idei évet csak edzéssel akarja tölteni, de versenyezni nem szeretne” – tette hozzá a szövetségi kapitány. Azt viszont egyáltalán nem tartotta kizártnak, hogy Csipes Tamara jövőre újra rajthoz állna. Ezért is szeretne ebben az évben edzésben maradni, és majd kiderül, hogy mennyi erőt érez magában, milyen formában lesz az év vége felé. Tóth Dávid elárulta, hogy az olimpiai bajnok azt mondta neki:

„Ősszel hoz döntést, és akkor vagy nekirugaszkodik annak az előtte álló másfél-két évnek, vagy nem.”

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot" tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

