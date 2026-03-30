INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Red Bull egyik Forma-1-es versenyautója a megújult főépület előtt a Hungaroringen, a mogyoródi versenypálya felújított épületeit bemutató sajtótájékoztató napján, 2025. június 19-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A Hungaroring a MotoGP és a superbike-vb-futam hazai promótere

A Hungaroring Sport Zrt. kapott megbízást arra, hogy 2026-ban ellássa a Superbike-világbajnokság és a MotoGP magyar futamának promóteri feladatait. A négy évtizedes Formula 1-es tapasztalattal bíró cég a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. és a MAMS szakmai közreműködésével valósítja meg a két rendezvényt a Balaton Park Circuit-en.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Formula 1 után a Superbike-vb és a MotoGP hazai futamainak is a Hungaroring lehet a promótere„ – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a hungaroring.hu oldalon. „Csapatunk az elmúlt negyven évben olyan tapasztalatokra tett szert a világszintű technikaisport-események szervezése terén, amelyek stabil alapot jelentenek ehhez az új kihíváshoz. A feladat összetett, de a Hungaroring csapata korábban is szervezett már a pályán kívüli eseményeket – gondoljunk csak a Nagy Futamra vagy a Red Bull Air Race-re. Célunk, hogy a tőlünk megszokott világszínvonalat a két motoros világbajnoki futamon is garantáljuk. Ennek érdekében szorosan együttműködünk az NRÜ-vel, a MAMS-sal és a Balaton Park Circuit-tel.”

A Balaton Park Circuit csapata már hónapokkal ezelőtt elkezdte a felkészülést a két eseményre a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) és a jogtulajdonos iránymutatása alapján. Ezt már Walterné Dancsó Adrienn, a létesítmény operatív igazgatója erősítette meg. A pálya a sportszakmai háttérért felel a MAMS-sal együttműködve.

„Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk tavaly a két motoros esemény után, és büszkék vagyunk rá, hogy a Balaton Park Circuit-en továbbra is vendégül láthatjuk a világ legjobb gyorsasági motorversenyzőit – mondta Walterné Dancsó Adrienn. – A pályán minden, időarányosan szükséges munkát elvégeztünk, újabb sportbíró-jelöltek teljesítették az elméleti képzéseket, ők a gyakorlati oktatás után készen állnak majd arra, hogy a legnagyobb versenyeken közreműködjenek.”

Dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára hozzátette: „Biztos vagyok benne, hogy minden sportbarátnak örökké emlékezetes élmény volt, hogy tavaly hosszú évtizedek után ismét Magyarországon köszönthettük a motorsportok világának legjobb versenyzőit a fantasztikusan sikerült MotoGP és superbike-futamokon. Hazánkban az autó- és motorsportok hatalmas rajongótáborral bírnak, remélem, hogy ebből a közösségből is sokakat meg tudunk szólítani. A Hungaroring munkatársai a rendezést tekintve minden évben egyre magasabbra helyezik a lécet nemcsak a magyar, de a nemzetközi sportcsalád számára is. Úgy gondolom, partnereikkel, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel és a Magyar Motorsport Szövetséggel kiegészülve a Balaton Park Circuit-en is a már megszokott profizmussal szervezik majd meg ezeket a kiemelkedő sporteseményeket.”

A Superbike-világbajnokság mezőnye május 1-3. között, míg a MotoGP mezőnye június 5-7. között veszi birtokba a Balaton Park Circuit aszfaltcsíkját.

Orbán Viktor: Szabó Bence rendőrtiszt nem hős, hanem balek

Sötét titokról hullott le a lepel: egyszerű webshopokból rendelik a pusztító drónokat

Váratlan húzás az uniótól: Magyarországot megkerülve érkezhet gáz Ukrajnába

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

