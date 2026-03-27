Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője vezeti a mezőnyt Lando Norris, a McLaren brit versenyzője előtt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíjának rajtja utáni első kanyarba az abu-dzabi Yas Marina versenypályán 2025. december 7-én.
Japán Nagydíj – Szakíró: a McLaren most a Mercedes kihívója

A Ferrari helyett a címvédő McLaren lehet a Mercedes fő kihívója a Formula-1-es Japán Nagydíjon az első két szuzukai szabadedzés alapján. A második gyakorlást a wokingiak ausztrál pilótája, Oscar Piastri nyerte a két Mercedes-pilótát megelőzve. Vámosi Péter szakíró latolgatta az esélyeket az InfoRádióban a hétvége hajnalán.

Vámosi Péter autósportszakíró szerint várható volt, hogy a múltkori blama után azért összeszedik magukat a McLarennél, „azért mégiscsak bajnokcsapatról van szó”.

„Talán már a szezon előtti teszteken sem volt meglepő, hogy a McLaren lesz legközelebb a Mercedes gyári csapatához, így várható volt, hogy oda fogják tudni tenni magukat. És most úgy tűnik, a pálya karakterisztikája, illetve az, hogy rájöttek, két teljesen más problémából adódóan mi volt a legutóbb a bajuk Kínában, ezt sikerült orvosolni, és most úgy tűnik, hogy érdemben ott tudnak lenni. Azért a Mercedes várható sikerén ne lepődjünk meg annyira! Az, hogy a Ferrari egy kicsit most elanyátlanodott, ez viszont őszintén meglepett” – ecsetelte.

Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája panaszkodott is, pedig az elmúlt versenyhétvégén már egész jól érezte magát az autóban, és még a dobogóra is felállhatott; a szakíró szerint ő maga is mondta, hogy magára talált, a gokartos időkre emlékezteti őt az, ahogyan a jelenlegi Forma-1-es autókat vezetni kell, és ő ezt kifejezetten élvezi.

„Nyilván azon az oldalon áll, ahol most jobban mennek a dolgok, tény és való, hogy Charles Leclerchez is közelebb került, ami ami tavaly láthatóan nagyon komoly mérce volt számára. Nagy kérdés az, hogy hogyan alakul így a versenyhétvége további képe, a mezőny vége szintén kezdi magát összeszedni” – ecsetelte.

Az első szabadedzésen nem volt jelen a spanyol Fernando Alonso (Aston Martin), aki apa lett. Neki is lehet keresnivalója a Cadilac-kel együtt Vámosi Péter szerint.

A Red Bull is még sokat fejlődhet Max Verstappennel; ő morgósan kezdte a hétvégét, egy újságírót elküldött egy sajtótájékoztatóról annak rögtön az elején, és azért a pályán sem annyira vidám. Ezt kommentálva Vámosi Péter azt mondta, igen ritka az ilyen még az egyébként igen kíméletlenül nyers és őszinte hollandtól, aki vagy kedvel egy újságírót, és banálisabb kérdés után is türelmes marad, vagy bármint megsértődik, és megjegyez magának egy-két embert.

„Nem lehet elégedett a csapatával. A Red Bull nem nagyon találja a helyét. Egyértelműen arról szól a történet, hogy a saját maguk által gyártott erőforrást a Forddal karöltve ki kell még, hogy ismerjék minden körülmények között. Idén már egy harmadik karakterisztikájú pályán vagyunk, már vannak gyorsabb kanyarok is, és azokon kell minél ötletesebben áthúzni úgy, hogy az energiamennyiség is megmaradjon. Ebben egyelőre – most úgy tűnik – ők nagyon nem állnak jól” – fejtegette Vámosi Péter autósportszakíró.

Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel azonban Ázsiában felemás volt a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak. A délelőtt folyamán azonban lefordultak az európai tőzsdék, esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, de ez nem sokáig segített a hangulaton, az amerikai tőzsdék pénteken jelentősebb esésekkel kezdték a napot, a Nasdaq 100 és a Dow index már korrekciós fázisba ért. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.

US envoy 'hopeful' for meetings with Iran 'this week', as Tehran says Israel hit nuclear sites

Earlier, US Secretary of State Marco Rubio said he expects the war will be over "in weeks, not months".

