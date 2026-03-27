Japán Nagydíj – Szakíró: a McLaren most a Mercedes kihívója

Vámosi Péter autósportszakíró szerint várható volt, hogy a múltkori blama után azért összeszedik magukat a McLarennél, „azért mégiscsak bajnokcsapatról van szó”.

„Talán már a szezon előtti teszteken sem volt meglepő, hogy a McLaren lesz legközelebb a Mercedes gyári csapatához, így várható volt, hogy oda fogják tudni tenni magukat. És most úgy tűnik, a pálya karakterisztikája, illetve az, hogy rájöttek, két teljesen más problémából adódóan mi volt a legutóbb a bajuk Kínában, ezt sikerült orvosolni, és most úgy tűnik, hogy érdemben ott tudnak lenni. Azért a Mercedes várható sikerén ne lepődjünk meg annyira! Az, hogy a Ferrari egy kicsit most elanyátlanodott, ez viszont őszintén meglepett” – ecsetelte.

Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája panaszkodott is, pedig az elmúlt versenyhétvégén már egész jól érezte magát az autóban, és még a dobogóra is felállhatott; a szakíró szerint ő maga is mondta, hogy magára talált, a gokartos időkre emlékezteti őt az, ahogyan a jelenlegi Forma-1-es autókat vezetni kell, és ő ezt kifejezetten élvezi.

„Nyilván azon az oldalon áll, ahol most jobban mennek a dolgok, tény és való, hogy Charles Leclerchez is közelebb került, ami ami tavaly láthatóan nagyon komoly mérce volt számára. Nagy kérdés az, hogy hogyan alakul így a versenyhétvége további képe, a mezőny vége szintén kezdi magát összeszedni” – ecsetelte.

Az első szabadedzésen nem volt jelen a spanyol Fernando Alonso (Aston Martin), aki apa lett. Neki is lehet keresnivalója a Cadilac-kel együtt Vámosi Péter szerint.

A Red Bull is még sokat fejlődhet Max Verstappennel; ő morgósan kezdte a hétvégét, egy újságírót elküldött egy sajtótájékoztatóról annak rögtön az elején, és azért a pályán sem annyira vidám. Ezt kommentálva Vámosi Péter azt mondta, igen ritka az ilyen még az egyébként igen kíméletlenül nyers és őszinte hollandtól, aki vagy kedvel egy újságírót, és banálisabb kérdés után is türelmes marad, vagy bármint megsértődik, és megjegyez magának egy-két embert.

„Nem lehet elégedett a csapatával. A Red Bull nem nagyon találja a helyét. Egyértelműen arról szól a történet, hogy a saját maguk által gyártott erőforrást a Forddal karöltve ki kell még, hogy ismerjék minden körülmények között. Idén már egy harmadik karakterisztikájú pályán vagyunk, már vannak gyorsabb kanyarok is, és azokon kell minél ötletesebben áthúzni úgy, hogy az energiamennyiség is megmaradjon. Ebben egyelőre – most úgy tűnik – ők nagyon nem állnak jól” – fejtegette Vámosi Péter autósportszakíró.