2026. február 18. szerda Bernadett
Az olimpiai ötkarika a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Szeged–Barcelona és foci-BL könyököl a téli olimpia ablakában – sport a tévében

Infostart / MTI

Téli sportok mellett lesz foci, snooker, kerékpározás, lósport és kézilabda-közvetítés. Mutatjuk a teljes szerdai kínálatot!

M4 Sport

9.15: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör

10.00: Téli olimpia, alpesi sí, női műlesiklás, 1. futam

11.45: Téli olimpia, sífutás, női és férfi csapatverseny, sprint

13.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő

13.30: Téli olimpia, alpesi sí, női műlesiklás, 2. futam

15.00: Téli olimpia, sílövészet, női 4x6 km, váltó

16.45: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő

19.15: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör

20.15: Téli olimpia, nők, rövidpályás gyorskorcsolya

M4 Sport+

9.00: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör

11.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, aerials

12.45: Téli olimpia, hódeszka, női slopestyle

14.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő

14.45: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör, Norvégia–Svájc

18.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő

21.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, OTP Bank-Pick Szeged – Barcelona

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Olimpiakosz–Bayer Leverkusen

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Qarabag–Newcastle United

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, FC Bruges–Atlético Madrid

Eurosport 1

9.00: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör, Svédország-Koreai Köztársaság

9.45 és 13.00: Téli olimpia, alpesi sí, női műlesiklás, 1. és 2. futam

11.30: Téli olimpia, sífutás, női és férfi csapatverseny, sprint

14.30: Téli olimpia, sílövészet, női 4x6 km, váltó

16.25: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő

19.40: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő

20.40: Téli olimpia, nők, rövidpályás gyorskorcsolya

21.45: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő

Eurosport 2

9.30: Téli olimpia, sífutás, női és férfi csapatverseny, sprint

12.25: Kerékpár, UAE Tour, 3. szakasz

14.05: Kerékpár, Andalúz körverseny, 1. szakasz

16.00: Kerékpár, Algarvei körverseny, 1. szakasz

20.00: Snooker, Players Championship, 1. forduló

Spíler 1

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton–Arsenal

Spíler 2

19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante–Villarreal

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan–Como

Kezdőlap    Sport    Szeged–Barcelona és foci-BL könyököl a téli olimpia ablakában – sport a tévében

sportműsor

sportközvetítés

sport a tévében

