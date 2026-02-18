Szeged–Barcelona és foci-BL könyököl a téli olimpia ablakában – sport a tévében

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.