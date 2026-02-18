Szeged–Barcelona és foci-BL könyököl a téli olimpia ablakában – sport a tévében

M4 Sport
9.15: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör
10.00: Téli olimpia, alpesi sí, női műlesiklás, 1. futam
11.45: Téli olimpia, sífutás, női és férfi csapatverseny, sprint
13.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő
13.30: Téli olimpia, alpesi sí, női műlesiklás, 2. futam
15.00: Téli olimpia, sílövészet, női 4x6 km, váltó
16.45: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő
19.15: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör
20.15: Téli olimpia, nők, rövidpályás gyorskorcsolya
M4 Sport+
9.00: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör
11.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, aerials
12.45: Téli olimpia, hódeszka, női slopestyle
14.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő
14.45: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör, Norvégia–Svájc
18.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő
21.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, OTP Bank-Pick Szeged – Barcelona
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Olimpiakosz–Bayer Leverkusen
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, Qarabag–Newcastle United
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés, FC Bruges–Atlético Madrid
Eurosport 1
9.00: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör, Svédország-Koreai Köztársaság
9.45 és 13.00: Téli olimpia, alpesi sí, női műlesiklás, 1. és 2. futam
11.30: Téli olimpia, sífutás, női és férfi csapatverseny, sprint
14.30: Téli olimpia, sílövészet, női 4x6 km, váltó
16.25: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő
19.40: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő
20.40: Téli olimpia, nők, rövidpályás gyorskorcsolya
21.45: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, negyeddöntő
Eurosport 2
9.30: Téli olimpia, sífutás, női és férfi csapatverseny, sprint
12.25: Kerékpár, UAE Tour, 3. szakasz
14.05: Kerékpár, Andalúz körverseny, 1. szakasz
16.00: Kerékpár, Algarvei körverseny, 1. szakasz
20.00: Snooker, Players Championship, 1. forduló
Spíler 1
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton–Arsenal
Spíler 2
19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante–Villarreal
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan–Como