ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.66
usd:
316.89
bux:
130328.22
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (b) és Sergio Mattarella olasz elnök a 2026-os milánó-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.
Nyitókép: Peter Kneffel

Sztrájk az olimpián, amiért a tévéigazgató szétbakizta a megnyitót

Infostart

A RAI olasz közmédia sportcsatornája újságírói kedden bejelentették, hogy háromnapos sztrájkot tartanak a XXV. Téli Olimpia befejeződése után a játékokat megnyitó ünnepség hibákkal teli közvetítése miatt.

Az újságírók az olimpia február 22-i befejeződéséig a nevüket sem mondják be a közvetítések alkalmával.

„Három napja mindannyian, kivétel nélkül, zavarban érezzük magunkat, és nem a mi hibánkból. Itt az ideje hallatni szavunkat, mivel a RaiSport eddigi legrosszabb szereplésével szemben találjuk magunkat, amely a leginkább várt esemény, a milánói-cortinai téli olimpia alkalmával következett be” – olvasható a szakmai közleményben.

A közmédia sportcsatornájának újságírói a játékok péntek esti hivatalos megnyitójára utaltak. A San Siro stadionban tartott többórás ünnepséget egyenesben a RaiSport igazgatója, Carlo Petracca közvetítette.

A tudósítás tele volt hibákkal: Petracca a nézők köszöntésekor Olimpiai Stadionról beszélt, miközben az Rómában van. Az elsők között színre lépett olasz színésznőt, Matilda De Angelist összetévesztette Mariah Carey amerikai énekesnővel.

Carlo Petracca nem ismerte fel a megnyitón résztvevő híres olasz sportolókat, valamint a külföldi delegációkat is sajátosan minősítette. A brazil csapatról azt mondta, hogy a zene a vérükben van, a spanyolokat forrónak nevezte, az afrikai országok képviselőiről a vudu vallás jutott eszébe.

A sportcsatorna vezetője nem ismerte fel Kirsty Coventryt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökét, akit az olasz államfő, Sergio Mattarella lányának nézett.

A RAI egyelőre úgy döntött, hogy az olimpiai játékok záróünnepséget, amelynek helyszíne a veronai arénában lesz, nem Carlo Petracca fogja közvetíteni.

A 61 éves Petracca korábban a RaiNews 24 hírcsatornát vezette, 2025-ben nevezték ki a RaiSport élére

Eredetileg a játékok február 6-i esti megnyitóját Auro Bulbarellinek, a RaiSport megbízott igazgatóhelyettesének kellett volna közvetíteni. Bulbarelli azonban a megnyitó előtt néhány nappal nyilvánosságra hozta az ünnepség egy részletét, amit az Olasz Olimpiai Bizottság és a római elnöki palota nemtetszéssel fogadott. A RAI ezért helyettesítette Bulbarellit.

Bulbarelli azt árulta el, hogy Sergio Matterella államfő a milánói San Siro stadionba villamossal érkezett meg.

Nyitókép: Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (b) és Sergio Mattarella olasz elnök a 2026-os milánó-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.

Kezdőlap    Sport    Sztrájk az olimpián, amiért a tévéigazgató szétbakizta a megnyitót

sztrájk

megnyitó

téli olimpia

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Az orosz erők nagy erőkkel nyomulnak előre az ukránok által 2022-ben visszafoglalt Liman térségében: az észak-donyecki város ostroma lényegében megkezdődött, az oroszok a környező falvak elfoglalásával akarják bekeríteni a települést. Közben nagyobb katonai műveletek zajlanak Kosztantynivka, Pokrovszk, Huljajpole térségében is. Közen orosz lapok és internetes OSINT-bloggerek arról írnak: kisebb ellentámadást indított az ukrán hadsereg a déli fronton - Kijev ezt nem erősítette meg egyelőre. Diplomáciai fronton egyelőre nem látszik áttörés: Moszkvából több, Amerikával szemben kritikus nyilatkozat is jött az elmúlt napokban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet

Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet

Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A cég fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, police say, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 21:26
Cseh Sándor: a mostani érzéseimet nem befolyásolja a megszerzett érem színe, elégedett vagyok
2026. február 10. 20:53
A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok törtek ki az F1-ben
×
×
×
×