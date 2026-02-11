Sztrájk az olimpián, amiért a tévéigazgató szétbakizta a megnyitót

Az újságírók az olimpia február 22-i befejeződéséig a nevüket sem mondják be a közvetítések alkalmával.

„Három napja mindannyian, kivétel nélkül, zavarban érezzük magunkat, és nem a mi hibánkból. Itt az ideje hallatni szavunkat, mivel a RaiSport eddigi legrosszabb szereplésével szemben találjuk magunkat, amely a leginkább várt esemény, a milánói-cortinai téli olimpia alkalmával következett be” – olvasható a szakmai közleményben.

A közmédia sportcsatornájának újságírói a játékok péntek esti hivatalos megnyitójára utaltak. A San Siro stadionban tartott többórás ünnepséget egyenesben a RaiSport igazgatója, Carlo Petracca közvetítette.

A tudósítás tele volt hibákkal: Petracca a nézők köszöntésekor Olimpiai Stadionról beszélt, miközben az Rómában van. Az elsők között színre lépett olasz színésznőt, Matilda De Angelist összetévesztette Mariah Carey amerikai énekesnővel.

Carlo Petracca nem ismerte fel a megnyitón résztvevő híres olasz sportolókat, valamint a külföldi delegációkat is sajátosan minősítette. A brazil csapatról azt mondta, hogy a zene a vérükben van, a spanyolokat forrónak nevezte, az afrikai országok képviselőiről a vudu vallás jutott eszébe.

A sportcsatorna vezetője nem ismerte fel Kirsty Coventryt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökét, akit az olasz államfő, Sergio Mattarella lányának nézett.

A RAI egyelőre úgy döntött, hogy az olimpiai játékok záróünnepséget, amelynek helyszíne a veronai arénában lesz, nem Carlo Petracca fogja közvetíteni.

A 61 éves Petracca korábban a RaiNews 24 hírcsatornát vezette, 2025-ben nevezték ki a RaiSport élére

Eredetileg a játékok február 6-i esti megnyitóját Auro Bulbarellinek, a RaiSport megbízott igazgatóhelyettesének kellett volna közvetíteni. Bulbarelli azonban a megnyitó előtt néhány nappal nyilvánosságra hozta az ünnepség egy részletét, amit az Olasz Olimpiai Bizottság és a római elnöki palota nemtetszéssel fogadott. A RAI ezért helyettesítette Bulbarellit.

Bulbarelli azt árulta el, hogy Sergio Matterella államfő a milánói San Siro stadionba villamossal érkezett meg.

Nyitókép: Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (b) és Sergio Mattarella olasz elnök a 2026-os milánó-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.