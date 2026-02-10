Varga Barnabás sokat segíthet a Fradinak – avagy így lehet automatikusan BL-főtáblás a Ferencváros

A helyzet nem túl bonyolult, viszont mivel még javában tartanak az országos bajnokságok, a nemzetközi kupákban pedig el sem kezdődött az egyenes kieséses szakasz, rengeteg minden változhat.

Alapkiindulásként érdemes azt leszögezni, hogy a BL-főtáblás indulás automatikus lehetősége nem a magyar bajnokságra vonatkozik, azaz nem a magyar bajnokság koefficiense az érdekes ebből a szempontból, hanem csak az elmúlt hét ősszel folyamatosan az európai sorozatok valamelyikének főtábláján szereplő Ferencvárosra.

Azaz: a teljesülés első fontos feltétele, hogy a szombat óta a Fizz Liga tabellájának élén álló, de az ETO-val azonos pontot gyűjtött, a DVSC-t két, a Paksot négy ponttal megelőző címvédő megnyerje újra a magyar bajnokságot.

Ha megnyeri a hátralévő 12 fordulóban (vagy hamarabb) az NB I 2025–2026-os idényét, következnek az egyéb feltételek.

Abban az esetben, ha május 30-án, a Puskás Arénában, olyan csapat nyeri meg a BL-t, amely saját hazájában már indulási jogot szerzett a királykategória következő idényére, marad egy hely a még nem BL-főtáblás, a legjobb koefficienssel rendelkező azon csapat számára, amelyik egyébként bajnokként selejtezőre kényszerülne.

Reálisan a BL-ben még versenyben lévő csapatok közül a Liverpool és a Chelsea helyzete bizonytalan a Premier League-ben elfoglalt helyezése alapján. Elvileg ebbe a körbe tartozik a Monaco, a Juventus, az Atalanta és a Bayer Leverkusen is, de egyikük végső BL-győzelmére sincsen nagy esély.

„A Football Meets Data elemzőoldal február 9-i adatai szerint azok közül a bajnokságukat vezető csapatok közül, amelyek nem rendelkeznek alanyi jogú BL-főtáblás hellyel, a Ferencváros UEFA-koefficiense a legmagasabb” – írta a Nemzeti Sport.

Az elemzőoldal azt is közli, hogy a Ferencváros, miként a lengyel Jagiellonia és a német RB Leipzig az előző héthez képest előre lépett, bekerült a koefficiensek alapján a főtáblások közé.

Ahhoz, hogy ez így is maradjon, több mindennek teljesülnie kell, azon túl is, hogy a Ferencváros megnyeri a Fizz Ligát. Például annak, hogy nem lesz bajnok az egyelőre hazája bajnokságában a második helyen álló görög Olympiakosz (azzal, hogy Varga Barnabás bajnoki címhez segíti az athéni AEK-et, sokat tehetne a Ferencvárosért is…), skót Rangers, ukrán Sahtar. E három csapatnak kevéssel jobb a koefficiense a Ferencvárosénál, de a glasgow-i csapat, már nem gyarapíthatja „európai” pontjai számát.

A Ferencváros mögötti csapatok közül, írja a Nemzeti Sport, szintén figyelni kell a dán Midtjyllandra, amely a nemzetközi porondon még szintén növelheti koefficiensét.

Sok ismeretlenes az egyenlet, de az biztos: ha a Ferencváros jó tavaszt zár, van esélye a BL főtáblájára kerülni, selejtező nélkül is.