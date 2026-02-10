ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.7
usd:
317.21
bux:
130382.31
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferencváros gólszerzõje, Stefan Gartenmann (b4) csapattársaival ünnepel a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában a Ferencvárosi TC - MTK Budapest mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 1-jén.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Varga Barnabás sokat segíthet a Fradinak – avagy így lehet automatikusan BL-főtáblás a Ferencváros

Infostart

A mostani bajnoki idényben először áll a Ferencváros a hazai bajnokságban és a nemzetközi kupákban mutatott teljesítmény alapján elért koefficiensek alapján is, hogy automatikusan helye lenne a Bajnokok Ligája 2026–2027-es főtábláján. Legalábbis, még egy későbbi realizáló feltétel teljesülése alapján.

A helyzet nem túl bonyolult, viszont mivel még javában tartanak az országos bajnokságok, a nemzetközi kupákban pedig el sem kezdődött az egyenes kieséses szakasz, rengeteg minden változhat.

Alapkiindulásként érdemes azt leszögezni, hogy a BL-főtáblás indulás automatikus lehetősége nem a magyar bajnokságra vonatkozik, azaz nem a magyar bajnokság koefficiense az érdekes ebből a szempontból, hanem csak az elmúlt hét ősszel folyamatosan az európai sorozatok valamelyikének főtábláján szereplő Ferencvárosra.

Azaz: a teljesülés első fontos feltétele, hogy a szombat óta a Fizz Liga tabellájának élén álló, de az ETO-val azonos pontot gyűjtött, a DVSC-t két, a Paksot négy ponttal megelőző címvédő megnyerje újra a magyar bajnokságot.

Ha megnyeri a hátralévő 12 fordulóban (vagy hamarabb) az NB I 2025–2026-os idényét, következnek az egyéb feltételek.

Abban az esetben, ha május 30-án, a Puskás Arénában, olyan csapat nyeri meg a BL-t, amely saját hazájában már indulási jogot szerzett a királykategória következő idényére, marad egy hely a még nem BL-főtáblás, a legjobb koefficienssel rendelkező azon csapat számára, amelyik egyébként bajnokként selejtezőre kényszerülne.

Reálisan a BL-ben még versenyben lévő csapatok közül a Liverpool és a Chelsea helyzete bizonytalan a Premier League-ben elfoglalt helyezése alapján. Elvileg ebbe a körbe tartozik a Monaco, a Juventus, az Atalanta és a Bayer Leverkusen is, de egyikük végső BL-győzelmére sincsen nagy esély.

„A Football Meets Data elemzőoldal február 9-i adatai szerint azok közül a bajnokságukat vezető csapatok közül, amelyek nem rendelkeznek alanyi jogú BL-főtáblás hellyel, a Ferencváros UEFA-koefficiense a legmagasabb” – írta a Nemzeti Sport.

Az elemzőoldal azt is közli, hogy a Ferencváros, miként a lengyel Jagiellonia és a német RB Leipzig az előző héthez képest előre lépett, bekerült a koefficiensek alapján a főtáblások közé.

Ahhoz, hogy ez így is maradjon, több mindennek teljesülnie kell, azon túl is, hogy a Ferencváros megnyeri a Fizz Ligát. Például annak, hogy nem lesz bajnok az egyelőre hazája bajnokságában a második helyen álló görög Olympiakosz (azzal, hogy Varga Barnabás bajnoki címhez segíti az athéni AEK-et, sokat tehetne a Ferencvárosért is…), skót Rangers, ukrán Sahtar. E három csapatnak kevéssel jobb a koefficiense a Ferencvárosénál, de a glasgow-i csapat, már nem gyarapíthatja „európai” pontjai számát.

A Ferencváros mögötti csapatok közül, írja a Nemzeti Sport, szintén figyelni kell a dán Midtjyllandra, amely a nemzetközi porondon még szintén növelheti koefficiensét.

Sok ismeretlenes az egyenlet, de az biztos: ha a Ferencváros jó tavaszt zár, van esélye a BL főtáblájára kerülni, selejtező nélkül is.

Kezdőlap    Sport    Varga Barnabás sokat segíthet a Fradinak – avagy így lehet automatikusan BL-főtáblás a Ferencváros

ferencváros

nemzetközi kupák

bl-főtábla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: újra történelmet írt Japán első női kormányfője, szüksége is van a szupererős többségre

Szakértő: újra történelmet írt Japán első női kormányfője, szüksége is van a szupererős többségre

Takaicsi Szanae miniszterelnök, aki októberben lett kormányfő, jó ütemérzékkel írta ki mostanra az előrehozott voksolást. Azért volt rá szükség, hogy többséget kapjon az alsóházban, mert fontos fiskális, gazdaságpolitikai döntéseket akar keresztülvinni, és fontos biztonságpolitikai döntések előtt áll – mondta az InfoRádióban Hidasi Judit japanológus.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Oroszország az eddigi legsúlyosabb támadását hajtotta végre február 7-én az ukrán atomerőműveket kiszolgáló nagyfeszültségű alállomások ellen, a csapássorozat következtében Ukrajna nukleáris áramtermelése nagyjából a felére esett vissza. Oroszország az alállomások megsemmisítésével próbálja leválasztani az erőműveket a hálózatról, ez azonban nincs kockázat nélkül: az atomerőműveknek biztonsági okokból folyamatosan áramra van szükségük, különben pedig tartalék dízelgenerátorokra kell támaszkodniuk. Ha viszont ezek meghibásodnak, órákon belül atomkatasztrófa következhet be. Közben az ukrán haderő visszavert egy nagyszabású orosz áttörési kísérletet a pokrovszki frontszakaszon: a Spartan egység légi felderítése időben észlelte az orosz csapatmozgást, az ukrán alakulatok pedig csapást mértek a támadókra. A Bloomberg tegnap megírta: az Európai Unió több forgatókönyvet is vizsgál Ukrajna leendő tagsága kapcsán egy esetleges békemegállapodás részeként. Az egyik lehetőség szerint Ukrajna már a formális csatlakozás előtt megkapná a tagságból fakadó védelem egy részét. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Retteget betegséget jelezhet, ha te is így tudsz csak aludni: egyre több magyar szenved tőle

Retteget betegséget jelezhet, ha te is így tudsz csak aludni: egyre több magyar szenved tőle

Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

Republican Thomas Massie and Democrat Ro Khanna say the DOJ is not complying with their transparency law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 09:57
Egy nap alatt három újabb F1-es autót is bemutattak a 2026-os szezonra
2026. február 10. 09:11
Magyarok gyorskorcsolyában és sífutásban, pályán a Chelsea és a Manchester United – sport a tévében
×
×
×
×