2026. február 4. szerda
A milánói-Cortina dAmpezzó-i 2026-os téli olimpiát népszerûsítõ zászló Cortina dAmpezzóban 2026. február 3-án, három nappal az ötkarikás játékok kezdete elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott

Indul a téli olimpia – sport a tévében

Infostart / MTI

A XXV. téli olimpia megnyitóját 2026. február 6-án tartják, de a versenyek már február 4-én megkezdődnek: így alpesisí és curling is szerepel a sportcsatornák szerdai élő kínálatában. De lesz foci, lósport, sznúker és kerékpár is.

M4 Sport

11.00: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás, edzés

17.00: Futsal, Európa-bajnokság, elődöntő, Horvátország-Spanyolország

19.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

21.00: Futsal, Európa-bajnokság, elődöntő, Franciaország-Portugália

Sport 1

16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, a 16 közé jutásért, Puskás Akadémia-Sporting CP

20.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, negyeddöntő, Valencia-Athletic Bilbao

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.45: Labdarúgás, Német Kupa, negyeddöntő, Kiel-VfB Stuttgart

Eurosport 1

11.00: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás, edzés

13.30: Sznúker, World Grand Prix, 1. forduló

19.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

Eurosport 2

13.40: Terepkerékpár, Exact Cross Maldegem, nők

14.55: Terepkerékpár, Exact Cross Maldegem, férfiak

16.05: Országúti kerékpár, Valenciai körverseny, férfiak, 1. szakasz

17.00: Pályakerékpár, Európa-bajnokság, Konya, 4. nap

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, negyeddöntő, Internazionale-Torino FC

Kezdőlap    Sport    Indul a téli olimpia – sport a tévében

labdarúgás

téli olimpia

futsal

sportműsor

sport a tévében

műsorajánló

milánó-cortina 2026

