Indul a téli olimpia – sport a tévében

M4 Sport
11.00: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás, edzés
17.00: Futsal, Európa-bajnokság, elődöntő, Horvátország-Spanyolország
19.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
21.00: Futsal, Európa-bajnokság, elődöntő, Franciaország-Portugália
Sport 1
16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, a 16 közé jutásért, Puskás Akadémia-Sporting CP
20.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, negyeddöntő, Valencia-Athletic Bilbao
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.45: Labdarúgás, Német Kupa, negyeddöntő, Kiel-VfB Stuttgart
Eurosport 1
13.30: Sznúker, World Grand Prix, 1. forduló
Eurosport 2
13.40: Terepkerékpár, Exact Cross Maldegem, nők
14.55: Terepkerékpár, Exact Cross Maldegem, férfiak
16.05: Országúti kerékpár, Valenciai körverseny, férfiak, 1. szakasz
17.00: Pályakerékpár, Európa-bajnokság, Konya, 4. nap
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, negyeddöntő, Internazionale-Torino FC