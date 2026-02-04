Indul a téli olimpia – sport a tévében

Egy ipari berendezés sorsa ma már nem akkor dől el, amikor elromlik, hanem amikor a vállalat újragondolja a működését. Telephelyváltás, technológiacsere, költözés vagy egy lezárt projekt után egyre több cég dönt úgy, hogy nem hirdet, nem alkudozik, hanem licitre bocsátja a feleslegessé vált eszközeit. Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. cégvezetője szerint az ipari aukció mára túlnőtt az értékesítés logikáján, és a vállalati eszközgazdálkodás szerves részévé vált: olyan mechanizmussá, amely piaci visszajelzést ad, időben keretet szab a döntéseknek, és kontrollált módon zárja le az eszközökhöz kapcsolódó üzemi bizonytalanságot.