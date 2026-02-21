Vasárnap lesz a Parasport Napja: sok helyszínen sok sportágat lehet kipróbálni

Ezen a sportnapon jellemzően nem fogyatékkal élő emberek vagy fogyatékos sportolók sportolnak, hanem épek, akik kipróbálják a parasportágakat – mondta Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióban, majd hozzátette: „én nagyon hiszek abban, hogy az a legjobb tanítás, amikor fizikai az élmény. Amikor leülök a földre, és úgy próbálok meg röplabdázni, amikor leülök egy székbe, és onnan próbálok meg pingpongozni, vagy egy kerekesszékből kosárra dobni. Arra kértük, kértem a partnerszervezeteinkből álló csapatokat, hogy vigyék aztán a dolog hírét tovább. Meséljék el a barátaiknak, a családjuknak, a kollégáiknak, hogy igenis lehet ülve röplabdázni és székből pingpongozni, legyenek a nagykövetei, a hírvivői a fogyatékos sportnak” – fogalamzott.

A fő esemény február 22-én, vasárnap lesz. Több mint 600 intézmény regisztrált,

ez rekord a magyar parasport napi rendezvényeket illetően. Óvodák, iskolák, kollégiumok, egyetemek, önkormányzatok, cégek, határon innen és most már külhonban is.

„Adtunk mindenféle segédanyagokat és javaslatokat, és azt kértük ezektől az intézményektől, hogy találjanak ki valami kreatív, izgalmas, szellemes dolgot a parasport napjára. Van, aki meghív egy parasportolót egy beszélgetésre, volt, akik vetélkedőket hirdettek, mások a diákoknak csinálnak egy hasonló parasport napot, mint mi itt. Van, aki filmvetítést szervezett. Szóval az a célunk, hogy a magyar parasport napján valahogyan kerüljön be az intézmény gondolkodásába a fogyatékos sport. És mint ahogy ma a mi parasport napunkon is, ez majd tovább ér. Nagyon hiszek benne, hogy ez majd mint a búvópatak, jelen lesz, és majd márciusban és júniusban, meg szeptemberben a dolog valahogy majd újra előkerül az iskolában, az óvodában, a cégnél, az intézménynél, az önkormányzatnál. Így terjesztjük a fogyatékos sport gondolatát és fontosságát szerte az országban” – mondta Szabó László.

A magyar parasport kiválóságai is évről évre részt vesznek ezeken a rendezvényeken. A kezdetektől az volt az egyik gondolat, hogy

legyen két kiemelt nagykövete a napnak. Azonos sportágból jöjjenek, az egyik ép sportoló, a másik fogyatékos.

Idén a triatlon sportágat választottuk. Mocsári Bence paralimpiai ötödik helyezett parás triatlonista és Kuttor Zsanett ép triatlonista, sokszoros magyar bajnok, olimpikon lettek az arcok. Kiss Péter Pál paralimpiai bajnok három évvel ezelőtt volt nagykövet, most Benedek Dalma, Varga Kata vannak itt azok közül, akik korábban arcok voltak, és sokan mások is voltak már az arcai a magyar parasport napjának. Ez is fontos dolog, mert a példaképeket is meg kell mutatni, azokat, akik azt képviselik, hogy ha igazán jó vagy a fogyatékos sportban, és igazán alázatos és szorgalmas, meg persze tehetséged is van, akkor eljuthatsz a csúcsra, eljuthatsz egy paralimpiai dobogóig is.

Idén már a parakenusok versenyeiben is szeretne a legjobbak közé kerülni Kiss Péter Pál. A kétszeres paralimpiai bajnok, többszörös vb- és Eb-győztes kajakozó az előző év alapján is a legjobb férfi parasportoló lett itthon, és díjazták edzőjét, Gombos Dánielt is.

„Örültem az edzőmnek is, hogy idén ő vette át a paraedzőknek járó díjat. Nagyon sok munka volt benne, úgyhogy örülök, hogy beért. A sportnapra most nyilván nem mint nagykövet, hanem mint egyszerű parasportoló jöttem, de

nagyon örülök, hogy itt lehetek, és megint ki lehet próbálni rengeteg sportágat, amit mi, parasportolók csinálunk. Azt látom az embereken, hogy tényleg nagyon élvezik, és nagyon jó érzés együtt sportolni épülő társainkkal”

– mondta a kétszeres paralimpiai bajnok az InfoRádióban.

Az idén kajakról kenura is vált, és elmondta: jól halad a felkészülése, elkerülték a sérülések, és ha minden igaz, néhány héten belül kimehetnek Olaszországba meleg vizes edzőtáborba. Kenuból pedig májusban már lesz egy világkupa, ahol kategórát szeretne szerezni, hogy az év második felében már indulhasson a versenyeken. Reméli, hogy az első kenus szezonjában is sikerül egyszer döntőbe jutni – mondta Kiss Péter Pál kétszeres paralimpiai bajnok kajakozó az InfoRádióban.