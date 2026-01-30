Ismét Szoboszlai Dominik nyerte a Magyar Aranylabdát

A 25 éves futballista a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt.

A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort. A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt.

A legjobb NB I-es játékosok első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett: a ferencvárosi gólkirály, Varga Barnabás mögött korábbi ferencvárosi csapattársa, az év felfedezettjének is megválasztott és januárban az angol Bournemouth-hoz szerződött Tóth Alex lett a második, harmadikként pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel végzett. A kapusok versengésében az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.

A legjobb NB I-es edzőnek az őszi bajnok Győrt irányító Borbély Balázst választották meg, aki a kupagyőztes Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Robbie Keane, a bajnok Ferencváros ír mestere lett a harmadik. A legjobb sportvezetőnek pedig ismételten Haraszti Zsoltot, a Paks ügyvezetőjét választották.

A díjátadó történetében másodszor szavazták meg a legjobb magyar női labdarúgót: ezúttal az Internazionalét erősítő Csiszár Henrietta nyert a címvédő Csiki Anna előtt.

A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 28. alkalommal adták át.

A 2025-ös díjazottak:

Magyar Aranylabda-díj:

1. Szoboszlai Dominik (Liverpool)

2. Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

3. Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Legjobb NB I-es játékos:

1. Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

2. Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

3. Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Legjobb magyar kapus:

1. Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

2. Gulácsi Péter (RB Leipzig)

3. Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Év felfedezettje:

1. Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

2. Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC/Liverpool)

3. Szűcs Tamás (Debreceni VSC)

Legjobb NB I-es edző:

1. Borbély Balázs (ETO FC)

2. Bognár György (Paksi FC)

3. Robbie Keane (Ferencvárosi TC)

Legjobb magyar sportvezető:

1. Haraszti Zsolt (Paksi FC)

2. Révész Attila (Kisvárda Master Good)

3. Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC)

Legjobb női játékos:

1. Csiszár Henrietta (Internazionale)

2. Csiki Anna (Tottenham Hotspur/West Ham United)

3. Pusztai Sára (Leuven)

A Magyar Aranylabda győztesei:

1998: Király Gábor (Hertha BSC)

1999: Király Gábor (Hertha BSC)

2000: Király Gábor (Hertha BSC)

2001: Király Gábor (Hertha BSC)

2002: Lisztes Krisztián (Werder Bremen)

2003: Szabics Imre (VfB Stuttgart)

2004: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)

2005: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)

2006: Dárdai Pál (Hertha BSC)

2007: Hajnal Tamás (Karlsruhe)

2008: Hajnal Tamás (Borussia Dortmund)

2009: Juhász Roland (RSC Anderlecht)

2010: Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven)

2011: Juhász Roland (RSC Anderlecht)

2012: Szalai Ádám (1. FSV Mainz)

2013: Huszti Szabolcs (Hannover 96)

2014: Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva)

2015: Király Gábor (Szombathelyi Haladás)

2016: Nagy Ádám (Bologna)

2017: Nikolics Nemanja (Chicago Fire)

2018: Gulácsi Péter (RB Leipzig)

2019: Gulácsi Péter (RB Leipzig)

2020: Szoboszlai Dominik (Salzburg)

2021: Schäfer András (DAC)

2022: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

2023: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig/Liverpool)

2024: Szoboszlai Dominik (Liverpool)

2025: Szoboszlai Dominik (Liverpool)