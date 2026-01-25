ARÉNA - PODCASTOK
Angyal Dániel (b) és Jansik Szilárd a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Magyarország - Görögország mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Akkora összecsapás várható a szerbek ellen, hogy a külügy is készült pólódöntőre

Infostart / MTI

Magyar konzul is jelen lesz a férfi vízilabda Európa-bajnokság vasárnap esti döntőjén Belgrádban és reggel óta él az ügyeleti telefonszám is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videóban.

A táccavezető elmondta: fantasztikus teljesítményt nyújtott a vízilabda- válogatottunk, amely bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, és a mai napon este fél kilenckor Belgrádban összecsaphatnak a szerbekkel az Európa-bajnoki címért.

Szijjártó Péter szerint nem lesz könnyű mérkőzés, többek között azért sem, mert a belgrádi sportcsarnokban, ahol a mérkőzést rendezik, 12 ezren fognak a hazaiaknak szurkolni, valószínűleg nem halkan, viszont

lesz 400 magyar is,

aki ott lesz a helyszínen. "Reméljük, hogy a végén az öröm miatt majd túl tudják harsogni a hazaiakat!" - tette hozzá.

Felhívta a mérkőzésre kilátogató magyar szurkolók figyelmét arra, hogy magyar konzul is lesz a helyszínen a belgrádi nagykövetség konzuli részlegéről, hogyha esetleg valamilyen baj adódik, akkor őt keressék a szurkolók. A reggeli óráktól él a +381 62 836 3965 állandó ügyeleti telefonszám is, hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor hívja ezt a telefonszámot - tette hozzá a miniszter.

"Jó szurkolást kívánok mindenkinek! Reméljük, hogy egy Európa-bajnoki címmel zárul ez a hét a magyarok számára!" - zárta videóját Szijjártó Péter.

