Marozsán Fábián már a tágabb elitben a tenisz-világranglistán

Marozsán Fábián három helyet javítva a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, ezzel több mint egy év után jegyzik ismét a legjobb 50 között.

A 26 éves, magyar bajnok játékos a múlt héten Almatiban versenyzett, a negyeddöntőig jutott, s csak a későbbi győztes orosz Danyiil Medvegyev állította meg. Marozsán legutóbb tavaly szeptember végén volt a top 50 tagja az ATP rangsorában, az eddigi karriercsúcsát pedig 2024 májusának elején érte el, akkor 36.-ként jegyezték.

Fucsovics Márton is javított az előző heti álláshoz képest, két helyet előrelépve most az 53., az első 200 harmadik magyar játékosa, Piros Zsombor pedig három pozíciót visszacsúszva jelenleg a 159.

A rangsort továbbra is a spanyol Carlos Alcaraz vezeti az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt.

A nőknél Bondár Anna, aki szombaton döntőt játszott a kínai Csinanban rendezett, 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású, keménypályás challenger tornán, 12 helyet ugrott előre és ezzel a 78. Gálfi Dalma és Udvardy Panna is javított a múlt héthez képest, előbbi most a 93., utóbbi pedig a 110.

Az élen nincs változás, a WTA rangsorát a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt.