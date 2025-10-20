ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.72
usd:
334.16
bux:
103568
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marozsán Fábián játszik a német Dominik Koepfer ellen a Magyarország-Németország Davis-kupa selejtező mérkőzésen Tatabányán 2024. február 2-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Marozsán Fábián már a tágabb elitben a tenisz-világranglistán

Infostart / MTI

Három helyet javítva a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Bő egy év után top 50-ben.

Marozsán Fábián három helyet javítva a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, ezzel több mint egy év után jegyzik ismét a legjobb 50 között.

A 26 éves, magyar bajnok játékos a múlt héten Almatiban versenyzett, a negyeddöntőig jutott, s csak a későbbi győztes orosz Danyiil Medvegyev állította meg. Marozsán legutóbb tavaly szeptember végén volt a top 50 tagja az ATP rangsorában, az eddigi karriercsúcsát pedig 2024 májusának elején érte el, akkor 36.-ként jegyezték.

Fucsovics Márton is javított az előző heti álláshoz képest, két helyet előrelépve most az 53., az első 200 harmadik magyar játékosa, Piros Zsombor pedig három pozíciót visszacsúszva jelenleg a 159.

A rangsort továbbra is a spanyol Carlos Alcaraz vezeti az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt.

A nőknél Bondár Anna, aki szombaton döntőt játszott a kínai Csinanban rendezett, 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású, keménypályás challenger tornán, 12 helyet ugrott előre és ezzel a 78. Gálfi Dalma és Udvardy Panna is javított a múlt héthez képest, előbbi most a 93., utóbbi pedig a 110.

Az élen nincs változás, a WTA rangsorát a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt.

Kezdőlap    Sport    Marozsán Fábián már a tágabb elitben a tenisz-világranglistán

tenisz

világranglista

marozsán fábián

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai
Tudósítónktól

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai
Ukrajnának területet kell feladnia a békéért – erre sürgette a The Financial Times szerint Donald Trump az ukrán elnököt. Volodimir Zelenszkij pénteken látogatott el a Fehér Házba. Az információk szerint az utóbbi idők barátkozása ellenére feszült volt a beszélgetés.
 

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint

Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

Az ukrán elnök is bejelentkezett Budapestre

Ukrajnából menekült magyar állampolgárok ellen lép fel Németország

VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordult a kocka, ugranak a védelmi részvények

Fordult a kocka, ugranak a védelmi részvények

Felpattantak ma délelőtt az európai tőzsdék, részben a védelmi részvények emelkedésének köszönhetően, amelyeket elkezdték visszavenni a múlt heti esés után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló videón a neves csillagász vidéki luxuskastélya: ki hinné, egykor a tudomány fellegvára volt

Sokkoló videón a neves csillagász vidéki luxuskastélya: ki hinné, egykor a tudomány fellegvára volt

A több mint 300 éves kastélyt Szombathelyen bérlakásokká alakították, és pár évek még lakók lakták. Azóta csak üres és várja további sorsát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Gaza ceasefire still in place after Israel and Hamas accuse each other of breaching deal

Trump says Gaza ceasefire still in place after Israel and Hamas accuse each other of breaching deal

Israel has said it will resume enforcement of the ceasefire after launching air strikes on Gaza in response to what it called Hamas's "blatant violation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 08:33
Megyeszékhelyek rangadója jön - sport a tévében
2025. október 20. 07:00
Újabb futamgyőzelem - Ha így megy Verstappen, a McLarennél fejek fognak hullani
×
×
×
×