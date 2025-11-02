ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 2. vasárnap Achilles
Marozsán Fábián a francia Arthur Rinderknech ellen játszik a párizsi ATP tenisztorna elsõ fordulójában a Párizs melletti Nanterre-ben 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Sérülés miatt vége szakad Marozsán Fábián szezonja

Infostart / MTI

Marozsán Fábián vádlisérülés miatt visszalépett a vasárnap délután kezdődő athéni, keménypályás tenisztornától.

A 26 éves játékos menedzsmentjének vasárnapi tájékoztatása szerint Marozsán „ugyan kiutazott a görög fővárosba, de csapatával arra a döntésre jutott, hogy nem vállalja a játékot”, így számára véget ért a 2025-ös versenyszezon.

„Hétfőn Párizsban az Arthur Rinderknech elleni mérkőzés második szettjében kezdtem fájdalmat érezni a vádlimban. A hét további részében már itthon, Budapesten jártam masszőrhöz és folytattam az edzéseket, de nem jött olyan állapotba a sérülésem, hogy készen álljak a versenyzésre. Az volt a legészszerűbb döntés, hogy nem indulok Athénban” – fogalmazott a világranglistán 49. helyen álló teniszező, aki a főtábla sorsolása alapján az amerikai Reilly Opelka ellen játszott volna az első körben.

A közlemény szerint a Vasas SC sportolója idén 52 egyéni mérkőzést játszott az ATP-tornákon, ebből 26-ot megnyert és 26-ot elvesztett. Ezzel Taróczy Balázs és Fucsovics Márton után harmadik magyar férfi játékosként az open érában legalább 25 mérkőzést nyert egy szezonban. Legjobb eredménye Grand Slamen a harmadik forduló volt az Australian Openen, de elérte a szezon előtt megfogalmazott egyik célját azzal, hogy elődöntőt vívott a müncheni tornán.

Sport    Sérülés miatt vége szakad Marozsán Fábián szezonja

tenisz

sérülés

marozsán fábián

