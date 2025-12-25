Kézi, vizi, hoki – 2025: siker siker hátán

A magyar kézilabda-válogatottak 2025-ben is remek teljesítményt nyújtottak.

A férfiak januárban a világbajnokságon megnyerték csoportjukat, majd a középdöntőben is másodikak lettek a franciák mögött. A negyeddöntőben a társházigazda horvátokkal találkozott a nemzeti együttes, egészen a hajráig magabiztosan játszott, és jelentős előnyre is szert tett, de végül 31-30-ra kikapott, és így a 8. helyen zárta a tornát.

A női válogatott a tavalyi Eb-harmadik hely után nagy reményekkel várta a decemberi vb-t. A csoportkörben első lett, majd a középdöntőben a románokat legyőzve a dánok mögött a második helyen zárt, és várhatta a társházigazda hollandok elleni negyeddöntőt. A németalföldiek végül magabiztosan nyertek, így a magyaroknak véget ért a torna, amelyet a hetedik helyen zártak. A nemzeti csapat a 2005-ös vb óta nem végzett ennyire előkelő pozícióban, akkor bronzérmes lett.

Pálinger Katalin, a magyar szövetség alelnöke szerint a válogatott világbajnoki szereplése a 7. hellyel összességében jónak mondható, bár a hollandok elleni negyeddöntőben nagy lehetőséget szalasztott el a csapat. Az egykori olimpiai ezüstérmes világklasszis kapus úgy látja, a nemzeti együttes tagjai még tudnak fejlődni.

„Bennem is van hiányérzet, de nyilván azért ez egy jó eredmény, hiszen látjuk, hogy mennyire kiélezett ez a küzdelem az első nyolc helyért. Nem egy verhetetlen holland csapattól kaptunk ki, semmi extrát nem mutattak, tulajdonképpen a mi hibáinkból éltek, és ezért azt gondolom, hogy nagy lehetőséget halasztott el a csapat. Mindenképpen pozitívan tekintek a jövőbe” – mondta az alelnök.

Újra csúcson a Győr

A klubszezon legjelentősebb sikerét a Győr érte el, amely újra megnyerte a Bajnokok Ligáját. A budapesti MVM Dome-ban rendezett final four döntőjében a győriek magabiztosan győztek a dán Odense ellen, ezzel megszerezve a klub történetének hetedik BL-elsőségét. A Fradi ezúttal a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharcban elbukott a szlovén Krim Ljubljana ellen.

A férfiaknál a Veszprém megnyerte BL-csoportját, de a negyeddöntőben összesítésben egy góllal alulmaradt a későbbi BL-győztes német Magdeburg ellen. A Szeged a nyolcaddöntőben kiejtette a francia PSG-t, de a következő fordulóban kiesett a spanyol Barcelona ellen.

A férfiaknál a bajnokságot a Veszprém nyerte, miután 2-1-es összesítéssel legyőzte a nagy rivális Szegedet. A nőknél a legnagyobb esélyes Győr érvényesítette a papírformát és 18. bajnoki címét szerezte meg.

Vízilabda: ezüst nyár

A vízilabdázók számára a vizes világbajnokság volt a legnagyobb erőpróba. A férfiak és nők is nagy célokkal kezdték a nyári tornát. A férfiak csoportjukból a második helyen jutottak tovább, majd a folytatásban, a legjobb nyolc között legyőzték a horvátokat, majd a négy között a szerbeket is, végül a döntőben, akárcsak a csoportkörben, ismét a spanyolokkal csaptak össze, a fináléban ismét a hispánok voltak jobbak: 15-13-ra megnyerték a döntőt, a magyarok ezüstérmet szereztek.

A női együttes az olaszokat és a spanyolokat is legyőzte, és a férfiakhoz hasonlóan bejutott a döntőbe, ahol a görögökkel csapott össze, de nem tudott nyerni, így a női válogatott is ezüstérmes lett. Magyarország 24 óra alatt két világbajnoki döntőt vesztett!

A klubfronton ismét jelentős sikert ért el a magyar vízilabda, miután a Ferencváros megnyerte a Bajnokok Ligáját. A Fradi 13-11-re legyőzte a Novi Beogradot, ezzel megvédte címét, 2019 és 2024 után harmadszor nyerte meg a trófeát, amellyel a legeredményesebb magyar csapat lett, ráadásul a hazai klubok közül először tudott címet védeni. A magyar bajnokságban is a Fradi bizonyult legjobbnak, miután a döntőben legyőzte a Vasast. Az FTC ezzel megvédte bajnoki címét és 27. sikerével már egyedüliként vezeti a bajnoki örökrangsort. Hölgyeknél is a Fradi lett az aranyérmes, miután felülmúlta a nagy rivális UVSE-t.

Jégkorong: bennmaradás az elitben

A magyar hokiéletben is remek eredmények születtek, köszönhetően a férfi jégkorong-válogatottnak, amely részt vett a dán–svéd közös rendezésű elit világbajnokságon. A magyar együttes a Kazahsztán elleni 4-2-es győzelmének köszönhetően története során először bennmaradt az élvonalban. Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata egy győzelemmel és hat vereséggel, összesítésben a 14. helyen zárta a tornát. A magyarok azzal a céllal érkeztek Herningbe, hogy fennállásuk során először kiharcolják a bennmaradást, mert az előző három szereplés alkalmával – 2009-ben Svájcban, 2016-ban Szentpéterváron és 2023-ban Tamperében – nem sikerült megőrizni az élvonalbeli tagságot.

A női válogatott viszont nem járt sikerrel, a 2025-ös női jégkorong-világbajnokságon Pat Cortina együttesének a kitűzött célt, a bennmaradást nem sikerült elérnie. A csapat a nyitányon tisztes helytállással, 2-0-ra kapott ki a svédektől, majd Japán ellen is ugyanilyen arányú vereséget szenvedett. A sorsdöntőnek számító, Norvégia elleni találkozón 3-0-s vereség következett, ami minimálisra csökkentette a bennmaradási esélyeket. Az utolsó fordulóban Németország ellen már a csoda kellett volna, de a 4-1-es vereséggel véglegessé vált: 2026-ban a divízió I/A osztályban folytatja a magyar csapat.