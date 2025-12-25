ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vámos Márton a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Spanyolország - Magyarország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 24-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Kézi, vizi, hoki – 2025: siker siker hátán

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A vízilabdázók csalódottak a két világbajnoki ezüstérem miatt, a kézilabdázók örülnek, hogy a világ nyolc legjobb válogatottja közé kerültek, míg a hokisok történetükben először megőrizték élvonalbeli tagságukat. Mindenkinél mást jelent a siker, de a két magyar Bajnokok Ligája-győzelmet nem kell magyarázni. Ilyen volt 2025 a magyar sikercsapatsportokban.

A magyar kézilabda-válogatottak 2025-ben is remek teljesítményt nyújtottak.

A férfiak januárban a világbajnokságon megnyerték csoportjukat, majd a középdöntőben is másodikak lettek a franciák mögött. A negyeddöntőben a társházigazda horvátokkal találkozott a nemzeti együttes, egészen a hajráig magabiztosan játszott, és jelentős előnyre is szert tett, de végül 31-30-ra kikapott, és így a 8. helyen zárta a tornát.

A női válogatott a tavalyi Eb-harmadik hely után nagy reményekkel várta a decemberi vb-t. A csoportkörben első lett, majd a középdöntőben a románokat legyőzve a dánok mögött a második helyen zárt, és várhatta a társházigazda hollandok elleni negyeddöntőt. A németalföldiek végül magabiztosan nyertek, így a magyaroknak véget ért a torna, amelyet a hetedik helyen zártak. A nemzeti csapat a 2005-ös vb óta nem végzett ennyire előkelő pozícióban, akkor bronzérmes lett.

Pálinger Katalin, a magyar szövetség alelnöke szerint a válogatott világbajnoki szereplése a 7. hellyel összességében jónak mondható, bár a hollandok elleni negyeddöntőben nagy lehetőséget szalasztott el a csapat. Az egykori olimpiai ezüstérmes világklasszis kapus úgy látja, a nemzeti együttes tagjai még tudnak fejlődni.

„Bennem is van hiányérzet, de nyilván azért ez egy jó eredmény, hiszen látjuk, hogy mennyire kiélezett ez a küzdelem az első nyolc helyért. Nem egy verhetetlen holland csapattól kaptunk ki, semmi extrát nem mutattak, tulajdonképpen a mi hibáinkból éltek, és ezért azt gondolom, hogy nagy lehetőséget halasztott el a csapat. Mindenképpen pozitívan tekintek a jövőbe” – mondta az alelnök.

Újra csúcson a Győr

A klubszezon legjelentősebb sikerét a Győr érte el, amely újra megnyerte a Bajnokok Ligáját. A budapesti MVM Dome-ban rendezett final four döntőjében a győriek magabiztosan győztek a dán Odense ellen, ezzel megszerezve a klub történetének hetedik BL-elsőségét. A Fradi ezúttal a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharcban elbukott a szlovén Krim Ljubljana ellen.

A férfiaknál a Veszprém megnyerte BL-csoportját, de a negyeddöntőben összesítésben egy góllal alulmaradt a későbbi BL-győztes német Magdeburg ellen. A Szeged a nyolcaddöntőben kiejtette a francia PSG-t, de a következő fordulóban kiesett a spanyol Barcelona ellen.

A férfiaknál a bajnokságot a Veszprém nyerte, miután 2-1-es összesítéssel legyőzte a nagy rivális Szegedet. A nőknél a legnagyobb esélyes Győr érvényesítette a papírformát és 18. bajnoki címét szerezte meg.

Vízilabda: ezüst nyár

A vízilabdázók számára a vizes világbajnokság volt a legnagyobb erőpróba. A férfiak és nők is nagy célokkal kezdték a nyári tornát. A férfiak csoportjukból a második helyen jutottak tovább, majd a folytatásban, a legjobb nyolc között legyőzték a horvátokat, majd a négy között a szerbeket is, végül a döntőben, akárcsak a csoportkörben, ismét a spanyolokkal csaptak össze, a fináléban ismét a hispánok voltak jobbak: 15-13-ra megnyerték a döntőt, a magyarok ezüstérmet szereztek.

A női együttes az olaszokat és a spanyolokat is legyőzte, és a férfiakhoz hasonlóan bejutott a döntőbe, ahol a görögökkel csapott össze, de nem tudott nyerni, így a női válogatott is ezüstérmes lett. Magyarország 24 óra alatt két világbajnoki döntőt vesztett!

A klubfronton ismét jelentős sikert ért el a magyar vízilabda, miután a Ferencváros megnyerte a Bajnokok Ligáját. A Fradi 13-11-re legyőzte a Novi Beogradot, ezzel megvédte címét, 2019 és 2024 után harmadszor nyerte meg a trófeát, amellyel a legeredményesebb magyar csapat lett, ráadásul a hazai klubok közül először tudott címet védeni. A magyar bajnokságban is a Fradi bizonyult legjobbnak, miután a döntőben legyőzte a Vasast. Az FTC ezzel megvédte bajnoki címét és 27. sikerével már egyedüliként vezeti a bajnoki örökrangsort. Hölgyeknél is a Fradi lett az aranyérmes, miután felülmúlta a nagy rivális UVSE-t.

Jégkorong: bennmaradás az elitben

A magyar hokiéletben is remek eredmények születtek, köszönhetően a férfi jégkorong-válogatottnak, amely részt vett a dán–svéd közös rendezésű elit világbajnokságon. A magyar együttes a Kazahsztán elleni 4-2-es győzelmének köszönhetően története során először bennmaradt az élvonalban. Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata egy győzelemmel és hat vereséggel, összesítésben a 14. helyen zárta a tornát. A magyarok azzal a céllal érkeztek Herningbe, hogy fennállásuk során először kiharcolják a bennmaradást, mert az előző három szereplés alkalmával – 2009-ben Svájcban, 2016-ban Szentpéterváron és 2023-ban Tamperében – nem sikerült megőrizni az élvonalbeli tagságot.

A női válogatott viszont nem járt sikerrel, a 2025-ös női jégkorong-világbajnokságon Pat Cortina együttesének a kitűzött célt, a bennmaradást nem sikerült elérnie. A csapat a nyitányon tisztes helytállással, 2-0-ra kapott ki a svédektől, majd Japán ellen is ugyanilyen arányú vereséget szenvedett. A sorsdöntőnek számító, Norvégia elleni találkozón 3-0-s vereség következett, ami minimálisra csökkentette a bennmaradási esélyeket. Az utolsó fordulóban Németország ellen már a csoda kellett volna, de a 4-1-es vereséggel véglegessé vált: 2026-ban a divízió I/A osztályban folytatja a magyar csapat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Kézi, vizi, hoki – 2025: siker siker hátán

kézilabda

vízilabda

jégkorong

2025

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kézi, vizi, hoki – 2025: siker siker hátán

Kézi, vizi, hoki – 2025: siker siker hátán
A vízilabdázók csalódottak a két világbajnoki ezüstérem miatt, a kézilabdázók örülnek, hogy a világ nyolc legjobb válogatottja közé kerültek, míg a hokisok történetükben először megőrizték élvonalbeli tagságukat. Mindenkinél mást jelent a siker, de a két magyar Bajnokok Ligája-győzelmet nem kell magyarázni. Ilyen volt 2025 a magyar sikercsapatsportokban.
 

Ikreket szült a magyar világsztár

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?

Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?

Újabb egyedülálló rendezvénnyel készülünk Signature PRO előfizetőinknek: a befektetőket jelenleg leginkább lázban tartó sztori, a mesterséges intelligencia lesz az online klub középpontjában. Január 27-i eseményünkön több nézőpontból is azt a kérdést járjuk körül, hogy mennyire fenntartható ez az őrület, igazi megatrendet látunk, vagy buborékot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljes a sokk 2025 karácsonyán: tűzbe borult az ország, rengeteg lakás, ház égett le - óriásiak a károk

Teljes a sokk 2025 karácsonyán: tűzbe borult az ország, rengeteg lakás, ház égett le - óriásiak a károk

December 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Officials discover a million more documents potentially related to Epstein case

Officials discover a million more documents potentially related to Epstein case

The US Department of Justice says reviewing the material could delay the full release of Epstein documents by a "few more weeks".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 25. 10:56
A Covid után szívbeteg lett, visszatért, most meghalt a kiváló biatlonos
2025. december 25. 09:27
Ikreket szült a magyar világsztár
×
×
×
×