Arne Slot, a Feyenoord vezetőedzője a csapat rotterdami sajtóértekezletén 2023. október 24-én, az SS Lazio ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájában játszott mérkőzés előtti napon.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Olaf Kraak

Arne Slot kifejtette, mennyit jelent számára a szurkolói támogatás

Infostart / MTI

A holland szakembernek rettentő jól esett, hogy a közönség a nevét skandálta a Liverpool-Internazionale bl-mérkőzés alatt.

Arne Slotnak, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool vezetőedzőjének jólesett és sokat jelentett, hogy a szurkolók a nevét skandálták, miután csapata kedd este Szoboszlai büntetőjével 1-0-ra nyert az Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

A holland tréner a lefújás után beszélt erről, de kiemelte, a drukkereknek elsősorban nem vele kell foglalkozniuk, hanem a játékosokkal, és ezen az estén a futballisták mögött is ott volt a liverpooli szurkolótábor.

„Ennyi vendégdrukker a klub körül kialakult nehéz körülmények között egyvalamit mutat meg: ha nehéz időket élünk, vagy a dolgok számunkra rosszul alakulnak, akkor is ott vagyunk egymásnak, együtt küzdünk”

– fogalmazott Arne Slot, aki nem akart az egyiptomi Mohamed Szalah jövőjéről nyilatkozni.

„A Liverpoolnak gazdag történelme van, tele ilyen estékkel. Ugyanakkor ha a mostani szezonban képesek vagyunk egy ilyen helyszínen idegenbeli győzelmet aratni egy nagyon erős riválissal szemben, akkor a középpályáról kell beszélnünk, vagy legalábbis azokról a futballistákról, akik most jelen vannak” – mondta a holland edző. Kiemelte, teljes mértékben meg tudja érteni, hogy pénteken - a bajnoki meccsük előtti sajtótájékoztatón - majd sok más témával kapcsolatban fogják kérdezni az újságírók, az Inter ellen megnyert találkozón viszont azokat akarja dicsérni, akik játszottak, mert ők minden elismerést megérdemelnek.

„Óriási eredmény ez. Tudtuk, hogy egy olyan csapat vendégei vagyunk, amely jó formában van, de egyébként is nehéz ebben a stadionban játszani. Fontos volt, hogy ne kapjunk gólt, küzdenünk kellett, mélyre ásni, a végén pedig addig mentünk, amíg sikerült betalálnunk” – foglalta össze a meccset a játékosok szemszögéből Andy Robertson, a Liverpool rutinos védője.

A csapatkapitány Virgil van Dijk úgy fogalmazott, könnyedén lehetett volna gól nélküli döntetlen az összecsapás vége, de a hajrában számukra pozitívan alakult a küzdelem. Szoboszlai a 88. percben értékesítette a Florian Wirtz lerántásáért megítélt büntetőt.

„Nehéz elfogadni, hogy ezt a meccset elveszítettük, ugyanakkor ha a dolgok pozitív oldalát nézem, akkor kijelenthető, hogy ha a továbbiakban mindig így futballozunk, akkor a legtöbb mérkőzésünket meg fogjuk nyerni”

– nyilatkozta Manuel Akanji, az Inter védője.

Az alapszakasz hatodik fordulója után az Internazionale az ötödik, a Liverpool pedig a nyolcadik a tabellán. Előbbi a jelenleg éllovas Arsenalt fogadja a következő körben, amikor a Pool a francia Olympique Marseille vendége lesz.

