Sós Csaba: olimpiai bajnokok nélkül is lehet aranyérmünk

Három regnáló olimpiai bajnoka, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf nélkül utazik a lublini rövidpályás úszó-Eb-re a magyar válogatott. Az eredményességben így is bízik a szövetségi kapitány.

„Ez egy világverseny, nyilván az a cél, hogy mindenki ússza meg a legjobb idejét vagy annál jobbat, kerüljön döntőbe, szerezzen érmet vagy aranyérmet. Elsősorban az egyéni csúcs az elvárás” – szögezte le az InfoRádió megkeresésére Sós Csaba.

Azzal kapcsolatban, hogy a nagyágyúk hiányában kik esélyesek kiugró eredményekre, a szövetségi kapitány a ranglistára mutatott: a Betlehem Dávid, Sárkány Zalán duót említette, de nem esélytelen a vb-döntős Zombori Gábor, Márton Richárd, az olimpiai negyedik helyezett Németh Nándor, a lányok közül a felnőttek között idén debütáló Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Molnár Dóra.

Kiemelte még a friss magyar „sportállampolgár” Fángli Henriettát is.

Kós Hubertről egyébiránt elmondta, hogy ő már túl van idén a rövidpályás csúcsteljesítményen, két világrekord is az övé lett, és most már 50-es medencében fejleszti magát, a jövő évi feladatokra készülve.

A 22 éves Sárkány Zalánra visszatérve – aki egy éve Budapesten rövidpályás vb-arannyal „robbant be” 800 méter gyorson – elmondta: már három éve látta, hogy „valami nagyon erős dolog motoszkál”, és amellett, hogy Amerikában tanul, itthon „a legelitebb klubban”, Szokolai László irányítása alatt készül. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dáviddal kapcsolatban azt emelte ki, hogy a múlt heti országos bajnokságon világranglista-első idővel nyerte az 1500 méteres gyorsúszást.

Arról már korábban beszélt az M4 Sporton, hogy reális a magyar csapat éremszerzése, a csapatba kerüléshez olyan időket kellett teljesíteni, amelyekkel a döntős szereplés elvárható.

Az utazó keret 22 fős, és tagja Szabó Szebasztián is, aki négy éve világcsúccsal lett Európa-bajnok 50 m pillangón, de nagyot villanthat Senánszky Petra és akár a műtétje után teljesen felépült, az ob-n szintén remeklő Késely Ajna is.

„Lehet, hogy úgy alakul, hogy nyerünk öt érmet, és elégedetlen leszek, de lehet, hogy csak hármat szerzünk és elégedett. Mindenesetre bízom benne, hogy lesznek érmeink és arany is” – bizakodott korábban az M4 Sportnak Sós Csaba, aki megjegyezte még, hogy a 4x50-es vegyes gyorsváltóra is érdemes lesz figyelni.

A viadalt december 2. és 7. között rendezik.