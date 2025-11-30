ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Úszó Szövetség

Sós Csaba: olimpiai bajnokok nélkül is lehet aranyérmünk

Infostart / InfoRádió

Jövő héten a lengyelországi Lublinban rendezik a rövidpályás úszó Európa-bajnokságot. Az esélyekről az InfoRádió Sós Csabát, a magyar válogatott szövetségi kapitányát kérdezte.

Három regnáló olimpiai bajnoka, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf nélkül utazik a lublini rövidpályás úszó-Eb-re a magyar válogatott. Az eredményességben így is bízik a szövetségi kapitány.

„Ez egy világverseny, nyilván az a cél, hogy mindenki ússza meg a legjobb idejét vagy annál jobbat, kerüljön döntőbe, szerezzen érmet vagy aranyérmet. Elsősorban az egyéni csúcs az elvárás” – szögezte le az InfoRádió megkeresésére Sós Csaba.

Azzal kapcsolatban, hogy a nagyágyúk hiányában kik esélyesek kiugró eredményekre, a szövetségi kapitány a ranglistára mutatott: a Betlehem Dávid, Sárkány Zalán duót említette, de nem esélytelen a vb-döntős Zombori Gábor, Márton Richárd, az olimpiai negyedik helyezett Németh Nándor, a lányok közül a felnőttek között idén debütáló Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Molnár Dóra.

Kiemelte még a friss magyar „sportállampolgár” Fángli Henriettát is.

Kós Hubertről egyébiránt elmondta, hogy ő már túl van idén a rövidpályás csúcsteljesítményen, két világrekord is az övé lett, és most már 50-es medencében fejleszti magát, a jövő évi feladatokra készülve.

A 22 éves Sárkány Zalánra visszatérve – aki egy éve Budapesten rövidpályás vb-arannyal „robbant be” 800 méter gyorson – elmondta: már három éve látta, hogy „valami nagyon erős dolog motoszkál”, és amellett, hogy Amerikában tanul, itthon „a legelitebb klubban”, Szokolai László irányítása alatt készül. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dáviddal kapcsolatban azt emelte ki, hogy a múlt heti országos bajnokságon világranglista-első idővel nyerte az 1500 méteres gyorsúszást.

Arról már korábban beszélt az M4 Sporton, hogy reális a magyar csapat éremszerzése, a csapatba kerüléshez olyan időket kellett teljesíteni, amelyekkel a döntős szereplés elvárható.

Az utazó keret 22 fős, és tagja Szabó Szebasztián is, aki négy éve világcsúccsal lett Európa-bajnok 50 m pillangón, de nagyot villanthat Senánszky Petra és akár a műtétje után teljesen felépült, az ob-n szintén remeklő Késely Ajna is.

„Lehet, hogy úgy alakul, hogy nyerünk öt érmet, és elégedetlen leszek, de lehet, hogy csak hármat szerzünk és elégedett. Mindenesetre bízom benne, hogy lesznek érmeink és arany is” – bizakodott korábban az M4 Sportnak Sós Csaba, aki megjegyezte még, hogy a 4x50-es vegyes gyorsváltóra is érdemes lesz figyelni.

A viadalt december 2. és 7. között rendezik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Sós Csaba: olimpiai bajnokok nélkül is lehet aranyérmünk

úszás

sós csaba

rövidpályás úszó-eb

lublin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop

Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop
2021 végén Magyarországon néhány hét alatt omlott rá a háztartásokra a gyorsuló infláció és az elszálló kamatok fenyegető árnyéka. A kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt, kamatstopot rendelt el. A cikk azt mutatja be, hogyan működött ez a mechanizmus, milyen nemzetközi példák alapján számíthattunk volna tömeges bedőlésekre, és miért jelentett tényleges védőhálót a kormány eszköze több százezer magyar család számára.
Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

A hét első felében fogadja Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottját. Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában.
 

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A tegnapi nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek a Fehér Házzal. A fronton Ukrajna drónokkal támadta a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett. Ukrán drónok ugyancsak megtámadták a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen. Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen

Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen

A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma 1 időmérője, versenye!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine talks 'productive' but more work needed, Rubio says

Ukraine talks 'productive' but more work needed, Rubio says

American and Ukrainian delegations meet in Florida to discuss the outlines of a peace deal with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 21:38
Nyert a Puskás ellen a Fradi
2025. november 30. 17:35
Nem lennénk az újpesti drukkerek helyében
×
×
×
×