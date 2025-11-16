ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap Ödön
A futamgyõztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brazil Nagydíjának eredményhirdetésén a Sao Pauló-i Interlagos pályán 2025. november 9-én.
Nyitókép: MTI/AP/Ettore Chiereguini

Szakíró: a McLarennél már Lando Norris világbajnoki címéért szorítanak

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Komolyabb technikai vagy vezetési hiba nélkül Lando Norris, a McLaren versenyzője nagy valószínűséggel világbajnok lesz, mert a Sao Pauló-i versenyhétvégén minden lehetséges pontot megszerzett, és ellépett riválisaitól – fejtette ki az InfoRádióban a motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Péter arról is beszélt, hogy szerinte a szezonzárón dől csak el a vb-cím sorsa, Las Vegasban pedig nehéz napok várhatnak a McLarenre.

Lando Norris nyerte a Forma–1-es Brazil Nagydíjat vasárnap Sao Paulóban, ezzel a sikerrel 24 pontra növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben csapattársával, az ötödikként célba érő Oscar Piastrival szemben. A dobogó alsó fokára Max Verstappen állhatott fel. A Red Bull versenyzője előtt 49 pont az előnye Lando Norrisnak.

„A két hét múlva esedékes Las Vegas-i versenyhétvégén éjszakai futam lesz, ami alacsony pályahőmérsékletet ígér, ehhez kell optimalizálni a versenyautót” – fejtegette a motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Péter elmondta: a McLaren már nem fejleszt, viszont a Red Bull kifejezetten erre a versenyre fókuszál, így izgalmas futamra van kilátás.

Las Vegasban a Mercedes szereplésére is fokozott figyelem szegeződik. „George Russell vagy akár az ismét magára találó, Sao Paulóban a második helyen záró Andrea Kimi Antonelli jó formája azt eredményezheti, hogy Lando Norris egyáltalán nem dőlhet hátra, és a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjig még hárman is versenyben lehetnek. Ebben az esetben olyan verseny várható, mint amilyet legutóbb 2021-ben láthattunk Lewis Hamilton és Max Verstappen között” – jósolta a szakíró.

Vámosi Péter szerint az élen álló brit szempontjából most az a legfontosabb, hogy a hátralévő három versenyen nyugodtságot és magabiztos fölényt mutasson Oscar Piastri és Max Verstappen felé, amivel elhiteti velük, hogy nekik már nincs keresnivalójuk, miközben legalább ekkora vagy még nagyobb határozottságot kell mutatnia az üldözőknek.

A szakíró úgy értesült, hogy a McLarenen belül marketing szemszögből Lando Norris végső győzelmét látnák a legszerencsésebbnek, mivel a brit pilóta világszerte jobban és régebb óta ismert. „Úgy tűnik, mintha az istállót irányító Zak Brown azt érezné, hogy a csapat hűséges versenyzője, Lando Norris legyen a bajnokuk” – mondta a szakíró

Lando Norrisnak a hátralévő három versenyhétvégén legalább 60 pontot kell szereznie a világbajnoki cím bebiztosításához. Vámosi Péter szerint mentálisan sokat jelenthet neki, hogy „fél kézzel már fogja a vb-trófeát”.

forma-1

las vegas

mclaren

brazil nagydíj

lando norris

oscar piastri

Komolyabb technikai vagy vezetési hiba nélkül Lando Norris, a McLaren versenyzője nagy valószínűséggel világbajnok lesz, mert a Sao Pauló-i versenyhétvégén minden lehetséges pontot megszerzett, és ellépett riválisaitól – fejtette ki az InfoRádióban a motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Péter arról is beszélt, hogy szerinte a szezonzárón dől csak el a vb-cím sorsa, Las Vegasban pedig nehéz napok várhatnak a McLarenre.
