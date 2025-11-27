ARÉNA - PODCASTOK
Robbie Keane, a Ferencváros vezetõedzõje a Sükrü Saracoglu stadionban tartott sajtótájékoztatón Isztambulban 2025. november 26-án. A csapat másnap a török Fenerbahce csapata ellen lép pályára Isztambulban az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Robbie Keane: nagyon nehéz ellenfél vár a Ferencvárosra csütörtök este

Infostart / MTI

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a török Fenerbahce otthonában sorra kerülő csütörtök esti mérkőzés lehet a csapata számára az eddigi legnagyobb kihívás a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában.

A 45 éves ír szakember a szerda este tartott isztambuli sajtótájékoztatón elmondta, nem számít, hogy van néhány hiányzója az ellenfélnek, ugyanis azok a futballisták, akik lehetőséget kapnak, ugyanolyan kiemelkedő képességű játékosok.

"Felkészültünk, ahogyan mindig is szoktunk, de úgy állunk hozzá az összecsapáshoz, mintha a lehető legerősebb Fenerbahcéval találkoznánk. Minőségi játékosaik vannak, főleg támadásban, ezért ez lesz talán az eddigi legnagyobb kihívás számunkra az Európa-liga mostani idényében. Ugyanakkor ezek azok a meccsek, amelyeken minden futballista pályára akar lépni, én magam is azt mondtam a fiúknak, hogy szeretném, ha újra játszhatnék és ilyen mérkőzéseken szerepelnék" - fogalmazott Keane.

A magyar bajnok trénere török újságírói kérdésre azt mondta, nagyon kemény összecsapásra számít és biztos benne, hogy a hazai szurkolók azt várják majd el a Fenerbahcétól, hogy megnyerje ezt a találkozót.

"Ennek ellenére nekünk nincs mitől tartanunk, eddig jól szerepeltünk az európai porondon, talán kicsit túl is teljesítettünk, ami önbizalmat ad a játékosaimnak. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy csütörtök este tizenegy futballista áll majd szemben másik tizeneggyel, és vannak olyan játékosaim, akikről pontosan tudom, mindent meg fognak tenni azért, hogy jó eredményt érjünk el" - jelentette ki Keane.

Az FTC vezetőedzője elmondta, a védő Stefan Gartenmann nem utazott el a csapattal Isztambulba, és egyelőre kérdéses, hogy pontosan mikor térhet vissza, mert rehabilitációs munkát végez.

A múlt hétvégén a Nyíregyházától elszenvedett 3-1-es hazai vereséggel kapcsolatban Keane arról beszélt, hogy mindent elmondott a játékosainak, amit lényegesnek tartott. Úgy fogalmazott, a vereség benne van a labdarúgásban, de annak a módja egyáltalán nem tetszett neki, ezért azt kérte a futballistáktól, hogy ehhez hasonló a továbbiakban ne forduljon elő.

A Ferencváros brazil légiósa, Cadu a sajtótájékoztatón elárulta, az öltözőben nagyszerű a hangulat, ahogyan eddig is.

"Tudjuk, hogy a hétvégi meccsünket a saját hibáink miatt veszítettük el és mindent megteszünk, hogy ezeket kiküszöböljük. A Fenerbahce európai szinten is óriási klub, nagyon jól ismerjük a csapatot és a játékosaikat is. Kiváló támadóik vannak, de az összes többi poszton is komoly minőséget képviselnek, ugyanakkor fel vagyunk készülve. Mindannyian azért vagyunk itt, mert az ilyen és ehhez hasonló mérkőzéseken szeretnénk pályára lépni" - jelentette ki a 28 éves középpályás.

A Fenerbahce-Ferencváros mérkőzés magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik az 50 ezer férőhelyes Sükrü Saracoglu Stadionban, és az M4 Sport, a Kossuth Rádió, valamint a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Around 6,000 planes have been grounded to undergo an urgent software update after a vulnerability was identified.

