A korábbi kapitány szerint megrekedt a színvonal a női kézilabdában, ami nekünk kedvezhet a vb-n

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége a legjobb hat közé várja a női válogatottat a szerdán kezdődő, német–holland közös rendezésű világbajnokságon. Golovin Vlagyimir csapata Szerbiát négy, Spanyolországot pedig kilenc góllal győzte le a norvégiai felkészülési tornán, a házigazdától viszont 33–27-re kikapott. A magyar válogatott csütörtökön Szenegál ellen játssza első csoportmérkőzését a vb-n, majd szombaton Irán, jövő hétfőn pedig Svájc lesz az ellenfél. A csoportból az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe.

Hajdu János, a magyar női és férfi kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya az InfoRádióban elmondta: bár a legtöbb nemzet számára az olimpia a fő verseny, biztos benne, hogy a párizsi játékok utáni évben is mindenki komolyan veszi majd a világbajnokságot. Vélhetően lesznek olyan szakemberek, akik csapatépítésre használják a tornát, mivel az olimpiai ciklus elején tartunk. A győri akadémia tehetségfejlesztő programját irányító szakember szerint a vb nagyon jó lehetőség arra, hogy a válogatottaknál kialakuljon egy olyan mag, ami a gerincét adhatja a csapatoknak a következő ötkarikás játékokon.

Az MKSZ korábbi szakmai igazgatója szerint mostanra megállt az a dinamikus fejlődés, ami a korábbi években jellemezte a női kézilabdát, ezzel szemben a férfiaknál azt tapasztalja, hogy tovább emelkedett a színvonal. Ezt a benyomást a BL- és a válogatott meccseket nézve szerezte az utóbbi időben, de hozzátette, hogy erre nincsenek konkrét, mérhető adatai. Egyszerűen arra hagyatkozik, amit a pályákon vagy a tévében lát. Ugyanakkor Hajdu János azt gondolja,

éppen az teremthet nagy esélyt a fiatalokból álló magyar válogatottnak az eredményesebb szereplésre, hogy „a nemzetközi mezőny megállt”.

Összességében úgy véli, a mostani erőviszonyok kedveznek Golovin Vlagyimir csapatának már a Los Angeles-i olimpiát is szem előtt tartva.

A magyar női kézilabda-válogatott 18 tagú vb-kerete: Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare), Albek Anna (Metz)

Irányítók: Vámos Petra (Metz), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Bár az olimpiai kvalifikáció majd később lesz aktuális, Golovin Vlagyimir a magyar szövetség sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, „éhes a csapat az újabb sikerekre, mindenki tudja, hogy mit akar és azon leszünk, hogy közösen megoldjuk a feladatokat”. Hajdu János képesnek tartja a magyar válogatottat arra, hogy sikeresen vegye az akadályokat a vb-n. Mint mondta, a keret tagjai közül többen is „jól zsugáznak, gyorsak, lendületesek, technikásak, és ami igazán fontos, hogy a Bajnokok Ligájában is meghatározó szerepet játszanak”. Meglátása szerint nagyon jó mag alakult ki a csapaton belül, amely megállja a helyét a nemzetközi mezőnyben.

„Bármi előfordulhat, akár éremért is játszhatnak a magyar lányok. A legjobb nyolc közé jutni szerintem alapelvárás ettől a csapattól.

Ha szerencsénk van, és elkerülik a csapatot a sérülések, akkor ez a magyar válogatott bármire képes”

– jegyezte meg a korábbi szövetségi kapitány.

Golovin Vlagyimir csapata a vb első két fordulójában Szenegál és Irán ellen lép pályára 's-Hertogenboschban. Hajdu János elmondta: ezeken a meccseken az lesz a legfontosabb, hogy ne sérüljön meg senki, mert az afrikai és az ázsiai csapat játékosai időnként talán túlzottan lelkesek, ezzel próbálják meg kompenzálni a képzetlenségüket. Úgy véli, a magyar válogatott kapitánya pontosan tudja, mivel érdemes előállni, hogyan kell forgatni a csapatot és milyen erőbedobással kell játszani a torna elején.

Hajdu János szerint Szenegál és Irán ellen „el lehet végezni az utolsó simításokat a későbbi nagy csaták előtt”. Mint fogalmazott, az ilyen mérkőzések ilyen ellenfelek ellen „a minőség szempontjából nem segítenek, inkább feleslegesek”. Azt tapasztalja, az utóbbi időben az a törekvés, hogy minél több ország megmutathassa magát a vb-n, ezért emelték fel a létszámot 32-re, és „előbb-utóbb 64 csapat lesz ott, mert mindenkinek oda kell kerülni”.