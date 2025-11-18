ARÉNA - PODCASTOK
Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya és Tatai Péter kapusedző a Magyarország - Brazília barátságos női kézilabda-mérkőzésen a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban 2025. április 10-én. Magyarország-Brazília 31-27.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Brutális vb-célt tűzött ki maga elé a női kézilabda-válogatott

Infostart / MTI

Persze aki az Eb-n bronzérmet szerez, a vb-n se érje be sokkal kevesebbel!

A legjobb hat közé kerülés a célja az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatottnak a jövő héten szerdán kezdődő világbajnokságon.

A magyarok ellenfele a vb csoportkörében jövő héten csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata továbbjutás esetén Rotterdamban folytatja szereplését.

A válogatott kedd délutáni edzése előtt a pestszentlőrinci BUD Arénában - márciusban itt győzte le felkészülési találkozón 35-16-ra az ukrán csapatot - Ilyés Ferenc, a magyar szövetség (MKSZ) elnöke fogalmazta meg az elvárásokat.

"Érezzük, látjuk, hogy fokozott az érdeklődés a női válogatott szereplése iránt. Mi is bizakodóak vagyunk, és látva a sorsolásunkat, az utunkat a világbajnokságon az MKSZ hivatalos célkitűzése az első hat hely valamelyikének megszerzése. Bízunk benne, hogy a lányok tudnak olyan jól szerepelni, ahogyan az előző Európa-bajnokságon tették" - fejtette ki.

Pálinger Katalin alelnök arról beszélt, hogy nagyon fiatal a nemzeti együttes kerete, ugyanakkor már sok nagy csatát megélt a válogatott. Rámutatott: tíz olyan játékos van, aki tagja volt a tavalyi, részben hazai rendezésű kontinensviadalon bronzérmes csapatnak.

"Ez a csapat évről évre egyre jobb és fejlődik" - szögezte le. Egyben reményét fejezte ki, hogy jó eredménnyel zárja a vb-t Golovin együttese.

A keretben az MKSZ tájékoztatása szerint kényszerű változtatás történt: balszélső poszton Fodor Csenge combizomsérülés miatt nem tarthat válogatottal Norvégiába, illetve a vb-re sem. A Győri Audi ETO KC játékosa helyett a kapitány a ferencvárosi Hársfalvi Júliát hívta be a keretbe, aki kedden csatlakozott az együtteshez.

A holland-német közös rendezésű vb előtt a norvégiai Strauméban játszik felkészülési tornát a nemzeti csapat, amely csütörtökön a szerb, szombaton a házigazda, míg vasárnap a spanyol együttessel méri össze erejét.

