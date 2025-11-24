Magyar a világ legidősebb olimpiai bajnoka, elmondta, hogy mivel tartja magát karban

Az MTI ebéd után, még a pihenő előtt érte utol telefonon németországi otthonában Benedek Gábort, az első olimpiai aranyérmes csapat (1952) tagját, a magyar öttusázás első egyéni világbajnokát (1953), aki csak ekkor értesült róla, hogy mostantól ő a korelnök.

Az üdvözlésre, amely a világ legidősebb élő olimpiai bajnokának szólt, ugyanis azt felelte: "nem én vagyok a legidősebb, egy orosz az".

Majd, amikor megtudta, hogy Szimonjan vasárnap elhunyt, úgy reagált: "Igen?

Ilyen is van, én is meg fogok halni egyszer".

"Szerencsére nem panaszkodhatok, a koromnak megfelelően, nagyon jól vagyok. A fiam éppen Budapesten van néhány napot, egyébként ő gondoskodik rólam, meg az unokáim, ha itt vannak" - tette hozzá.

Benedek Gábor néhány éve még arról számolt be, hogy rendszeresen fut.

"Igen, négy éve még futottam, igaz, lassú futás volt. Most gyalogolok. Kétórás a délelőtti gyalogos túrám, ebéd után lepihenek, most éppen a pihenő előtt vagyok, aztán késő délután, estefelé újabb másfél órát gyalogolok" - árulta el.

A hazalátogatására vonatkozó elképzelését illetően azt mondta: "Fázósabb lettem, úgyhogy ilyenkor nem utazom, majd a nyáron.

Pilismaróton van a nyaralónk, ott szeretem tölteni a nyarakat."

Az 1927. március 23-án született Benedek Gábor azután lett a legidősebb élő olimpiai bajnok, hogy vasárnap kilencvenkilenc éves korában elhunyt az eddigi korelnök, a szovjet válogatottal 1956-ban ötkarikás aranyérmes Nyikita Szimonjan.