ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.4
usd:
331.83
bux:
107705.75
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Benedek Gábor, a világ legidősebb olimpiai bajnoka a helsinki olimpira készül.
Nyitókép: Fortepan / Bojár Sándor

Magyar a világ legidősebb olimpiai bajnoka, elmondta, hogy mivel tartja magát karban

Infostart

Jó egészségnek örvend és ma is nagyobb távokat gyalogol Benedek Gábor olimpiai és világbajnok öttusázó, aki Nyikita Szimonjan halála után immár a legidősebb élő ötkarikás aranyérmes.

Az MTI ebéd után, még a pihenő előtt érte utol telefonon németországi otthonában Benedek Gábort, az első olimpiai aranyérmes csapat (1952) tagját, a magyar öttusázás első egyéni világbajnokát (1953), aki csak ekkor értesült róla, hogy mostantól ő a korelnök.

Az üdvözlésre, amely a világ legidősebb élő olimpiai bajnokának szólt, ugyanis azt felelte: "nem én vagyok a legidősebb, egy orosz az".

Majd, amikor megtudta, hogy Szimonjan vasárnap elhunyt, úgy reagált: "Igen?

Ilyen is van, én is meg fogok halni egyszer".

"Szerencsére nem panaszkodhatok, a koromnak megfelelően, nagyon jól vagyok. A fiam éppen Budapesten van néhány napot, egyébként ő gondoskodik rólam, meg az unokáim, ha itt vannak" - tette hozzá.

Benedek Gábor néhány éve még arról számolt be, hogy rendszeresen fut.

"Igen, négy éve még futottam, igaz, lassú futás volt. Most gyalogolok. Kétórás a délelőtti gyalogos túrám, ebéd után lepihenek, most éppen a pihenő előtt vagyok, aztán késő délután, estefelé újabb másfél órát gyalogolok" - árulta el.

A hazalátogatására vonatkozó elképzelését illetően azt mondta: "Fázósabb lettem, úgyhogy ilyenkor nem utazom, majd a nyáron.

Pilismaróton van a nyaralónk, ott szeretem tölteni a nyarakat."

Az 1927. március 23-án született Benedek Gábor azután lett a legidősebb élő olimpiai bajnok, hogy vasárnap kilencvenkilenc éves korában elhunyt az eddigi korelnök, a szovjet válogatottal 1956-ban ötkarikás aranyérmes Nyikita Szimonjan.

Kezdőlap    Sport    Magyar a világ legidősebb olimpiai bajnoka, elmondta, hogy mivel tartja magát karban

olimpiai bajnok

öttusa

gyaloglás

benedek gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy álom omlott össze: az elhízás elleni csodaszer nem váltotta be a reményeket - Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők

Egy álom omlott össze: az elhízás elleni csodaszer nem váltotta be a reményeket - Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők

Nagyot estek a Novo Nordisk részvényei ma a hírre, miszerint nem hozták az Alzheimer-vizsgálatok a várt hatásossági eredményeket, de több elemző szerint a tőzsdei reakció túlzott volt és a hír érdemben nem befolyásolja a cég fundamentumait az elhízás elleni szerek piacán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar lép le így a munkahelyéről: elképesztő az oka, ez sok mindent megmagyaráz

Egyre több magyar lép le így a munkahelyéről: elképesztő az oka, ez sok mindent megmagyaráz

A jelenségnek számos oka van, de a fontosabbak közül a belső kommunikáció, illetve a munkahelyi légkör és kultúra a legkönnyebben orvosolhatók közé tartozik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

There was optimism following the talks in Geneva, but no details emerged on how to bridge the huge divide between Moscow and Kyiv over territory and security guarantees.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 14:32
Reccsenés a nyakban – nagy bajban a Fradi játékosa
2025. november 24. 12:20
Elhunyt a legendás magyar olimpiai bajnok
×
×
×
×