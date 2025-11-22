Szoboszlai Dominik: Azt akarom, hogy száz év múlva is emlékezzenek rám!

„Számomra most már a lányom az első. Rengeteg figyelmet fordítok rá, és nagyon élvezem ezt az időszakot. Megváltozott a napi rutinom, nincs annyi szabadidőm, mint korábban” – mondta Szoboszlai Dominik azzal kapcsolatban, hogy nyáron megszületett első gyermeke. Hozzátette: a sporttal kapcsolatos gondolkodása nem változott meg a lánya érkezésével, de az apróságokon már kevésbé idegesíti fel magát, mivel vannak fontosabb dolgok is az életben - írja a nemzetközi szaklap cikkét ismertetve a Magyar Nemzet.

Szoboszlai Dominik a Premier League-címvédésről

A World Soccer című magazinban megjelent beszélgetésben a 25 éves futballista felidézte a kezdeteket, miszerint keményen dolgozott, hogy elérje a céljait, és mindig a legerősebb bajnokságokban akart szerepelni. Elmondta, hogy nagy szó volt a Premier League megnyerése és hogy mit gondol az esetleges címvédésről: „Ez jár mindenki fejében, mindenki boldog lenne, ha újra megnyernénk. Viszont hosszú az idény, sok mindenre kell figyelnünk, és meccsről meccsre kell haladnunk előre. Az Arsenalnak, a Manchester Citynek és a Chelsea-nek is remek csapata van, így nehéz időszak vár ránk, ám a tavalyi idény sem volt könnyebb” – fogalmazott.

A Liverpool magyarjairól és edzőváltásáról

Szoboszlai elárulta, hogy milyen a viszonya a csapat egyik legnagyobb sztárjával, az egyiptomi Mohamed Szalahhal: „Felnézek Mo Szalahra, azonban nem úgy tekintek rá, mint egy szupersztárra. Számomra ő Mo. Az első naptól kezdve sokat segített. Az első idényem második felében kevesebb lehetőséget kaptam, s közben ő próbált felrázni és motiválni. Megtanította, hogy miként vigyázzak magamra, nagyon jó a viszonyunk” – mondta.

A középpályás beszélt a Liverpool másik két magyarjáról, Kerkez Milosról és Pécsi Árminról is, mint mondta, mindkettőjükkel nagyon jóban van, sokat segítenek egymásnak: „Milos olyan számomra, mint a kisöcsém, aki néha az idegeimre megy, de tudom, hogyan kezeljem, és hallgat is rám” – árulta el.

Mint mondta, Jürgen Kloppot és Arne Slotot különböző stílusú menedzsernek tartja, és nem is akart különbséget tenni köztük taktikailag. A holland szakvezetőnél több poszton is futballozott: „Véleményem szerint egy középső középpályás más posztokon is könnyebben bevethető. A pálya közepén történik a legtöbb akció, a szélen egy kicsit több idő van gondolkodni, és egy kicsivel több terület is nyílhat előtted.A magam részéről ezért is tudom megoldani a jobbhátvéd szerepkörét”- tette hozzá.

A hírnévről és a magyar válogatottról

Szoboszlai beszélt arról is, miként kapcsolódik ki a szabadidejében és extra nyomást érez-e amiatt, hogy Magyarországon szupersztárként kezelik: „Mostanában kevés időm van pihenni, ugyanis rengeteg mérkőzésen játszom. Sokat utazunk, pihenni talán a válogatott meccsek előtt van időm, akkor meglátogatom a családomat és a barátaimat. Próbálok nem gondolni erre, de persze én is érzem néha a nyomást. Ám mind klub-, mind válogatott szinten próbálom a maximumot nyújtani” - nyilatkozott. Szoboszlai Dominik beszélt a terveiről is:

„A magyar gyerekek példaképe akarok lenni, de ha lehetséges, akkor az egész világé! Azt akarom, hogy száz év múlva is emlékezzenek rám!"

– idézte a Nemzeti Sport Szoboszlai szavait, amelyek azzal záródtak, hogy extra motivációt jelent számára, hogy 2026-ban Budapesten lesz a Bajnokok Ligája fináléja. „Nem hiszem, hogy lenne ennél szebb történet, ugyanis minden álmom a BL megnyerése. Most egy újabb csapatban játszom, amelynek esélye van eljutni a budapesti döntőbe."