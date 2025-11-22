ARÉNA - PODCASTOK
Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Olasz Nagydíján a monzai versenypályán 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

Las Vegas-i Nagydíj: Lando Norris rajtol a pole pozícióból

Infostart / MTI

A világbajnoki éllovas, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 26 éves pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 16. pole pozíciója. A második rajtkockát a vb-trófeáért még versengő Max Verstappen, a Red Bull címvédő és négyszeres vb-győztes holland versenyzője kaparintotta meg, míg a harmadik helyről Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol pilótája kezdheti meg a viadalt.

Norris csapattársa, az összetettben második helyen álló ausztrál Oscar Piastri csak az ötödik starthelyet csípte el. A helyi idő szerint péntek este, hűvös időjárási körülmények és jelentős csapadékkal járó esőzés közben rendezett időmérő első szakaszában szinte minden versenyző megcsúszott legalább egyszer,

de a nagyobb balesetet sikerült elkerülni.

A kiesők között a legnagyobb név a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Ferrari) volt, aztán a fokozatosan száradó aszfaltcsíkon már nagyjából a papírforma szerint zajlott a második szakasz, az élmezőny legjobbjai innen tovább tudtak lépni a döntő etapba.

A pole pozícióért komoly küzdelem alakult ki a végén, Norris pedig az utolsó körében nagyszerű időt ért el, így kedvező helyzetből várja a futam rajtját.

Az 50 körös Las Vegas-i Nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

George Russell (brit, Mercedes)

3. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

4. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Isack Hadjar (francia, RB)

5. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

7. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Oliver Bearman (brit, Haas)

8. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

9. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

10. sor:

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Kezdőlap    Sport    Las Vegas-i Nagydíj: Lando Norris rajtol a pole pozícióból

forma-1

lando norris

las vegas-i nagydíj

