Las Vegas-i Nagydíj: Lando Norris rajtol a pole pozícióból

A 26 éves pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 16. pole pozíciója. A második rajtkockát a vb-trófeáért még versengő Max Verstappen, a Red Bull címvédő és négyszeres vb-győztes holland versenyzője kaparintotta meg, míg a harmadik helyről Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol pilótája kezdheti meg a viadalt.
Norris csapattársa, az összetettben második helyen álló ausztrál Oscar Piastri csak az ötödik starthelyet csípte el. A helyi idő szerint péntek este, hűvös időjárási körülmények és jelentős csapadékkal járó esőzés közben rendezett időmérő első szakaszában szinte minden versenyző megcsúszott legalább egyszer,
de a nagyobb balesetet sikerült elkerülni.
A kiesők között a legnagyobb név a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Ferrari) volt, aztán a fokozatosan száradó aszfaltcsíkon már nagyjából a papírforma szerint zajlott a második szakasz, az élmezőny legjobbjai innen tovább tudtak lépni a döntő etapba.
A pole pozícióért komoly küzdelem alakult ki a végén, Norris pedig az utolsó körében nagyszerű időt ért el, így kedvező helyzetből várja a futam rajtját.
Az 50 körös Las Vegas-i Nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
2. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
George Russell (brit, Mercedes)
3. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
4. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Isack Hadjar (francia, RB)
5. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
7. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Oliver Bearman (brit, Haas)
8. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
9. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
10. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)