Oroszország pályázik egy világverseny megrendezésére

Erről Dmitrij Mazepin, az orosz vizes sportágakat tömörítő szövetség elnöke beszélt egy szamarai nemzetközi sportfórum keretében, közölve, hogy a rendezési szándékot megfogalmazó javaslatukat már el is juttatták a nemzetközi szövetséghez, a World Aquaticshez (WA).

A sportvezető az indítvánnyal azután állt elő, hogy a WA a hét elején engedélyezte az ukrajnai háború miatt 2022 márciusa óta eltiltott orosz és fehérorosz vízilabdacsapatoknak, hogy 2026. január 1-től semleges státuszban visszatérjenek a nemzetközi tornákra. A World Aquatics az első szervezet, amely lehetővé teszi oroszok újbóli indulását klasszikus csapatsportágakban. Az engedély a kontinentális versenysorozatokra is vonatkozik.

A 2027-es vizes világbajnokságot Budapest, a 2029-es eseményt pedig Peking rendezi.

"Lehetőségünk van versenyezni a 2031-es oroszországi vb-ért, de egy olyan várossal fogunk vetélkedni, mint Madrid" - mondta Mazepin.

A 2015-ös vizes vb-nek az oroszországi Kazany adott otthont, amely gazdája lett volna a 2025-ösnek is, de a nemzetközi szövetség az ukrajnai háború miatt betiltotta a vb oroszországi megrendezését. A vb-nek idén nyáron Szingapúr volt a színhelye.