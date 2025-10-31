ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
A Honvéd csapat tagjai ünneplik gyõzelmüket a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Budapest Honvéd FC mérkõzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 30-án. Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A Honvéd is ott lesz – íme, a nyolcaddöntő párosításai a kupában

Infostart / MTI

A másodosztályban szereplő Budapest Honvéd hosszabbítás után idegenben verte 2-1-re a Debrecent csütörtök este a labdarúgó Mol Magyar Kupa negyedik fordulójában, s így a nyolcaddöntőbe jutott.

A korábbi nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes utolsó csapatként csatlakozott a legjobb 16 mezőnyéhez. A magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs a 22. percben vezetést szerzett ugyan a hazaiaknak, de a szerb Branko Pauljevic az 56. percben egyenlített, s az állás a rendes játékidőben már nem változott. A hosszabbítás végén aztán Zuigéber Ákos góljával a vendégek örülhettek a továbbjutásnak.

Eredmények, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

csütörtökön játszották:

  • Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2 (1-0, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után
  • III. Kerületi TVE (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0)
  • Zalaegerszegi TE FC-Budafoki MTE (NB II) 3-1 (1-0)

szerdán játszották:

  • Ferencvárosi TC-Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 4-0 (3-0)
  • MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 5-1 (2-1)
  • HR-Rent Kozármisleny (NB II)-ESMTK (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 2-3
  • ETO FC-Pilisi LK (vármegyei I.) 9-0 (6-0)
  • FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II) 2-1 (0-0, 0-0, 1-1) - hosszabbítás után
  • Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (vármegyei I.) 3-0 (1-0)
  • Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III) 2-1 (1-0)
  • Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC 1-4 (1-1)
  • Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után
  • Majosi SE (NB III)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 0-1 (0-0)
  • Kelen SC (BLSZ I.)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0)
  • Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3) - hosszabbítás után

kedden játszották:

  • Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)

A hétközben rendezett negyedik forduló mérkőzései után kialakult a legjobb 16 mezőnye, amelyet hét élvonalbeli, hét NB II-es és két NB III-as csapat alkot. Csütörtök késő este az M4 Sport stúdiójában elkészült a nyolcaddöntő párosítása, a kétszeres kupagyőztes Paks az egyetlen élvonalbeli párharcban lesz érdekelt, mivel a Diósgyőrrel mérkőzik, míg a kupadöntős Ferencváros a Békéscsaba után újra NB II-es csapatot, az Aqvital FC Csákvárt fogadja a Groupama Arénában.

Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, valamint a Debreceni VSC már nincs versenyben.

A nyolcaddöntős forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd - ha szükséges - a tizenegyesek döntenek.

A Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása:

  • Budapest Honvéd (NB II)-ESMTK (NB III)
  • ETO FC Győr-Videoton FC Fehérvár (NB II)
  • FC Ajka (NB II)-Kolorcity Kazincbarcikai SC
  • Ferencváros-Aqvital FC Csákvár (NB II)
  • Paksi FC-Diósgyőri VTK
  • MTK Budapest-Kecskeméti TE (NB II)
  • Zalaegerszeg-Vasas FC (NB II)
  • Debreceni EAC (NB III)-Soroksár SC (NB II)

