A Honvéd is ott lesz – íme, a nyolcaddöntő párosításai a kupában

A korábbi nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes utolsó csapatként csatlakozott a legjobb 16 mezőnyéhez. A magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs a 22. percben vezetést szerzett ugyan a hazaiaknak, de a szerb Branko Pauljevic az 56. percben egyenlített, s az állás a rendes játékidőben már nem változott. A hosszabbítás végén aztán Zuigéber Ákos góljával a vendégek örülhettek a továbbjutásnak.
Eredmények, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):
csütörtökön játszották:
- Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2 (1-0, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után
- III. Kerületi TVE (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0)
- Zalaegerszegi TE FC-Budafoki MTE (NB II) 3-1 (1-0)
szerdán játszották:
- Ferencvárosi TC-Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 4-0 (3-0)
- MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 5-1 (2-1)
- HR-Rent Kozármisleny (NB II)-ESMTK (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 2-3
- ETO FC-Pilisi LK (vármegyei I.) 9-0 (6-0)
- FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II) 2-1 (0-0, 0-0, 1-1) - hosszabbítás után
- Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (vármegyei I.) 3-0 (1-0)
- Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III) 2-1 (1-0)
- Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC 1-4 (1-1)
- Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után
- Majosi SE (NB III)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 0-1 (0-0)
- Kelen SC (BLSZ I.)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0)
- Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3) - hosszabbítás után
kedden játszották:
- Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)
A hétközben rendezett negyedik forduló mérkőzései után kialakult a legjobb 16 mezőnye, amelyet hét élvonalbeli, hét NB II-es és két NB III-as csapat alkot. Csütörtök késő este az M4 Sport stúdiójában elkészült a nyolcaddöntő párosítása, a kétszeres kupagyőztes Paks az egyetlen élvonalbeli párharcban lesz érdekelt, mivel a Diósgyőrrel mérkőzik, míg a kupadöntős Ferencváros a Békéscsaba után újra NB II-es csapatot, az Aqvital FC Csákvárt fogadja a Groupama Arénában.
Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, valamint a Debreceni VSC már nincs versenyben.
A nyolcaddöntős forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd - ha szükséges - a tizenegyesek döntenek.
A Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.
Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása:
- Budapest Honvéd (NB II)-ESMTK (NB III)
- ETO FC Győr-Videoton FC Fehérvár (NB II)
- FC Ajka (NB II)-Kolorcity Kazincbarcikai SC
- Ferencváros-Aqvital FC Csákvár (NB II)
- Paksi FC-Diósgyőri VTK
- MTK Budapest-Kecskeméti TE (NB II)
- Zalaegerszeg-Vasas FC (NB II)
- Debreceni EAC (NB III)-Soroksár SC (NB II)