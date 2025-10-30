ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök
Luciano Spalletti, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya sajtóértekezletet tart Firenzében 2025. június 8-án. A 66 éves tréner bejelentette, hogy az olasz szövetség menesztette a válogatott élérõl, miután csapata két napja 3-0-s vereséget szenvedett Norvégiában. A 2023 augusztusában kinevezett Spallettinek június 9-én lesz az utolsó meccse az olasz válogatott élén a Moldova elleni világbajnoki selejtezõben. A szakember irányításával 11 gyõzelem és hat döntetlen mellett hatszor kikapott az olasz együttes.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Claudio Giovannini

Megvan a Juventus új vezetőedzője

Infostart

Luciano Spalletti lett a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A 66 éves szakvezető csütörtökön érkezett a klub edzőközpontjába, ahol aláírta szerződését, délután pedig megtartotta első edzését, vagyis szombaton a Cremonese elleni bajnoki mérkőzésen már ő ül a torinói csapat kispadján.

Megállapodása a szezon hátralévő részére szól, és automatikusan meghosszabbítják, ha az együttes bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Spalletti korábban a többi között az Internazionale, az AS Roma, a Napoli és a szentpétervári Zenit vezetőedzője, júniusig pedig az olasz válogatott szövetségi kapitánya volt. Az olasz bajnokságot egyszer, az oroszt kétszer nyerte meg.

A Juventus jelenleg a bajnoki tabella hetedik helyén áll, és sorozatban nyolc meccsen maradt nyeretlen, ezért hétfőn menesztették az előző vezetőedzőt, a horvát Igor Tudort. Massimiliano Allegri tavaly májusi távozása óta Spalletti a csapat harmadik trénere, Thiago Mottával márciusban bontott szerződést a klub.

