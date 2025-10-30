Megvan a Juventus új vezetőedzője

A 66 éves szakvezető csütörtökön érkezett a klub edzőközpontjába, ahol aláírta szerződését, délután pedig megtartotta első edzését, vagyis szombaton a Cremonese elleni bajnoki mérkőzésen már ő ül a torinói csapat kispadján.

Megállapodása a szezon hátralévő részére szól, és automatikusan meghosszabbítják, ha az együttes bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Spalletti korábban a többi között az Internazionale, az AS Roma, a Napoli és a szentpétervári Zenit vezetőedzője, júniusig pedig az olasz válogatott szövetségi kapitánya volt. Az olasz bajnokságot egyszer, az oroszt kétszer nyerte meg.

A Juventus jelenleg a bajnoki tabella hetedik helyén áll, és sorozatban nyolc meccsen maradt nyeretlen, ezért hétfőn menesztették az előző vezetőedzőt, a horvát Igor Tudort. Massimiliano Allegri tavaly májusi távozása óta Spalletti a csapat harmadik trénere, Thiago Mottával márciusban bontott szerződést a klub.