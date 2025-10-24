ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek
Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Világcsúcsot úszott Kós Hubert

Infostart / MTI

Utolérhetetlen volt a magyar klasszis Torontóban, világ- és országos csúcsot is úszott. Férfi 100 méter pillangón is világcsúcs született

Kós Hubert világcsúccsal nyert 200 méteres hátúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának csütörtöki nyitónapján.

A 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel

több mint fél másodperccel megjavította az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját.

Kós a legutóbbi vk-állomáson azt nyilatkozta, lehet hogy most "meg lehet kóstolni" a világrekordot, a táv első felében nem feltétlenül lehetett erre számítani, száz méter után ugyanis nagyjából három tizeddel volt messzebb Larkint 2015-ös idejétől. A második százon aztán gyakorlatilag állva hagyta a világcsúcsot jelző képzeletbeli vonalat is, és óriási idővel diadalmaskodott.

A szám világbajnoka, nagymedencés olimpiai bajnoka karrierje első felnőtt világcsúcsát jegyezte.

Kós - aki mindhárom vk- állomáson megnyerte ezt a számot, azaz begyűjtötte a tripla koronát - a második aktív magyar világcsúcstartó, jelenleg Milák Kristóf 200 méter pillangós ideje minden idők legjobbja még.

Kós a nap zárószámában 100 méter vegyesen is érdekelt volt a döntőben, itt a legutóbbi állomáson,

egy héttel ezelőtt felállított 50.99-es országos csúcsát adta át a múltnak, 50.56-tal másodikként csapott célba.

Nem sokkal később férfi 100 méter pillangón is világcsúcs született, a hazai közönség előtt szereplő Josh Liendo 47.68 másodperccel győzött, megdöntve ezzel a svájci Noé Pontinak a tavaly a Duna Arénában felállított 47.71-es rekordját.

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett
Nem volt reális lehetőség arra, hogy Magyarország a szovjet érdekszférából kiugorjon. Elsősorban azért nem, mert a szovjetek ragaszkodtak ehhez, másodsorban pedig a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok számára nem volt olyan fontos a térség vagy Magyarország hovatartozása, hogy ezért komolyan megmozduljon – vélte Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában 1956-ra emlékezve.
 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának minden tagja nagyszerű teljesítményt nyújtott csütörtök este a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén, amelyen a magyar bajnok 3-2-re legyőzte a házigazda Salzburg együttesét.
 

A második őszi idegenbeli Európa-liga-meccsét is megnyerte a Ferencváros

Osztrák lapok tudni vélik, miért nem engedték be a Fradi szurkolóit Ausztriába

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto

Préda 2. évad: A komáromi Filiberto

A Préda új epizódjában azoknak az adathalász incidenseknek ásunk a mélyére, amelyek a közbeszédben vintedes vagy marketplace-es csalásokként terjedtek el. Szó lesz arról, hogy miért ezek a legkedveltebb platformok a bűnözők számára, hogy mik a legalapvetőbb módszereik a banki adataink megszerzésére, és hogy hogyan zajlik a védekezés egy jól ismert magyar kereskedőplatform színfalai mögött.

Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!

Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!

Csökkenő látogatottság, új generációs igények, digitális életmód, egészségtudatos trendek: a fesztiválpiac már nem ugyanaz, mint tíz éve.

Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says the advert included former US president Ronald Regan speaking negatively about tariffs.

