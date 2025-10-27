ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.58
usd:
333.62
bux:
105317.01
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Óriási a botrány, több száz focibíró fogad a meccsekre

Infostart / MTI

Százas nagyságrendben fogadnak mérkőzésekre török bírók, a szövetségi elnök szankciókat ígér.

Több száz török labdarúgó-játékvezető rendelkezik fogadási számlával és az erre vonatkozó tilalom ellenére sokan aktívan fogadnak is – jelentett be a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) elnöke, aki azonnali szankciókat ígért.

Az elvégzett belső vizsgálat 571 bíróra terjedt ki, ennek során kiderült, hogy „371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadnak”.

„Elszántak vagyunk, hogy megtisztítsuk a labdarúgást a korrupció minden megnyilvánulásától. Nem fogunk kivételt tenni” – jelentette ki sajtónyilatkozatában Ibrahim Haciosmanoglu, aki azt ígérte, hogy a megfelelő intézkedések meghozatala már ma elkezdődik.

Az érintett játékvezetők közül tíz több mint 10 000, egyikük egymaga 18 227 fogadást kötött, 42 játékvezető pedig több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre fogadott.

Az elnök kitért rá, hogy 22 bíró (hét játékvezető és 15 asszisztens) nemzeti bajnokságban, „felső szinten” tevékenykedik, ugyanakkor nem nevezte meg őket, és arra sem tért ki, hogy bárki közülük fogadott volna olyan mérkőzésre, amelyen közreműködött.

Arra reagálva, hogy a török játékvezetőkkel szemben rendszeresen felmerülnek részrehajlásra vonatkozó vádak, a szövetség 2024 tavaszától az élvonal, a Süper Lig mérkőzésin külföldiekre bízza a VAR-rendszer működtetését. Februárban külföldi játékvezetője volt a Galatasaray és a Fenerbahçe rangadójának.

Kezdőlap    Sport    Óriási a botrány, több száz focibíró fogad a meccsekre

labdarúgás

sport

csalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

A hosszú hétvégén országjárást hirdetett Orbán Viktor, Magyar Péter és Dobrev Klára is. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az ellenzék lépéskényszerbe került a kormányoldal mögött, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke azonban azonban úgy látja: ez pont fordítva van.
VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
389 alatt az euró

389 alatt az euró

Csendes, de gyenge héten van túl a forint, amely a dollárral és az euróval szemben egyaránt enyhén leértékelődött. Történt mindez annak ellenére, hogy az MNB október 21-i kamatdöntő ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a régiós és fejlett országokkal szemben megmaradó jelentős kamatkülönbözet ugyanis továbbra is erősíti a hazai devizát. A magyar jegybank döntése stabilan tartotta a devizapiacokat, így az elmúlt héten viszonylag szűk sávban mozgott az árfolyam. A mai napot iránykereséssel kezdte a forint, de az árfolyamokat leginkább az európai gazdaságról érkező hírek befolyásolhatják majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémálom Biatorbágyon: dolgozókra dőlt egy fal munka közben

Rémálom Biatorbágyon: dolgozókra dőlt egy fal munka közben

Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon - írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jamaica in path of 'life-threatening' category five Hurricane Melissa

Jamaica in path of 'life-threatening' category five Hurricane Melissa

Melissa, which has already been blamed for the deaths of four people, could become the strongest hurricane ever to hit Jamaica.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 18:10
Egy igazi klasszikus: a lefújás után volt az igazi összecsapás a Real Madrid és a Barcelona között
2025. október 27. 16:48
Forma–1: izgalmas véghajrá jön, a Red Bull váratlan lépéssel okozhat meglepetést
×
×
×
×