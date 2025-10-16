ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 16. csütörtök Gál
Nyitókép: Pixabay

Fradi, magyar-török, Veszprém és egy kis angol harmadosztály - sport a tévében

Infostart / MTI

Különleges, horizonttágító sportközvetítésekbe lehet csütörtökön bekapcsolódni, az ember például nem láthat minden nap baseball-főcsoportdöntőt. Mutatjuk a teljes tévés sportkínálatot!

M4 Sport

14.00: Labdarúgás, női Európa Kupa, selejtező, 2. forduló, visszavágó, Ferencváros-Sparta Praha

19.00: Kézilabda, női Eurokupa, csoportkör, 1. forduló, Magyarország-Törökország

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, PPD Zagreb-GOG

20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Sporting CP-Veszprém

Sport 2

23.00: Baseball, MLB, főcsoportdöntő

Eurosport 1

13.50: Kerékpár, holland körverseny, 2. szakasz

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Huddersfield Town-Bolton Wanderers

baseball

sportműsor

foci

24 ÓRA
