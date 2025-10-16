Fradi, magyar-török, Veszprém és egy kis angol harmadosztály - sport a tévében

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a republikánus pártnak nincs elegendő szenátusi többsége a költségvetés elfogadásához, a demokrata képviselők viszont nem nyitottak a megegyezésre. Eközben többmilliónyi állami alkalmazott van fizetetlen szabadságon vagy dolgozik ingyen, és a gazdaság is megsínyli a patthelyzetet.