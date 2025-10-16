Fradi, magyar-török, Veszprém és egy kis angol harmadosztály - sport a tévében

M4 Sport
14.00: Labdarúgás, női Európa Kupa, selejtező, 2. forduló, visszavágó, Ferencváros-Sparta Praha
19.00: Kézilabda, női Eurokupa, csoportkör, 1. forduló, Magyarország-Törökország
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ tuti
18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, PPD Zagreb-GOG
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Sporting CP-Veszprém
Sport 2
23.00: Baseball, MLB, főcsoportdöntő
Eurosport 1
13.50: Kerékpár, holland körverseny, 2. szakasz
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Huddersfield Town-Bolton Wanderers