Rekordot döntött a Budapest Maraton Fesztivál, sosem volt még ennyi jelentkező

Sporttörténelmi rekordot döntött a jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál: 40 219-en neveztek a hétvégi esemény távjainak valamelyikére, sőt, vasárnapra teljes teltházat jelentettek a szervezők. Ezzel a rendezvény minden idők legnagyobb magyar szabadidősport-eseménye lesz.

A szervezők bejelentették, hogy lezárult a nevezés a vasárnapi futamokra, már csak a szombati fesztiváltávokra lehet jelentkezni a helyszínen. A kétnapos esemény iránti hatalmas érdeklődés új mércét állít a hazai szabadidősportban – áll a közleményben.

Míg a korábbi csúcs a 33 500 fős részvétel volt, a mostani, negyvenezres előnevezési szám teljesen új dimenziót nyit meg.

„Leírhatatlanul büszkék és boldogok vagyunk. Amikor az előnevezés lezárult és megláttuk a végleges számot, egy évtizedes álmunk vált valóra. A «40 ezren a 40.-en» több, mint egy szlogen; egy közös siker, amit a magyar futóközösséggel értünk el. Ez a történelmi rekord az ő évtizedes bizalmuk és lelkesedésük eredménye is. Köszönjük minden egyes nevezőnek, a fővárosnak, partnereinknek és névadó szponzorunknak, a SPAR-nak, akik immár 17 éve támogatják az eseményt. Izgatottan várjuk, hogy a hétvégén együtt, egy hatalmas közösségként ünnepeljük meg ezt a sporttörténelmi mérföldkövet” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A szervezők minden korosztályra és edzettségi szintre gondoltak: a rövidebb családi futamoktól a 10 kilométeres távon át a klasszikus maratonig mindenki megtalálja a számára ideális kihívást. Az esemény versenyközpontja, a rajt és a cél helyszíne hagyományosan a Pázmány Péter sétányon, az ELTE Lágymányosi Campusánál lesz, a futók pedig ismét a világörökségi helyszíneket is érintő, lenyűgöző útvonalon fedezhetik fel Budapest legszebb részeit.