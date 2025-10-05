ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 5. vasárnap
Manhercz Krisztián, az FTC játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - VK Novi Beograd mérkőzésen a máltai Gzirában 2025. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Manhercz Krisztián: a vízilabda Real Madrid–Barcelonája következik

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Magas színvonalú csatát vár a Pro Recco ellen a férfi vízilabda európai szuperkupában a Ferencváros világ- és Európa-bajnok vízilabdázója.

A Pro Recco elleni, szerdai európai szuperkupa-mérkőzésre készül a Ferencváros vízilabda-csapata, ráadásul hiába most kezdődik igazán a szezon, teljes erőbedobással – árulta el az InfoRádióban Manchercz Krisztián. A világ- és Európa-bajnok pólós kiemelte, hogy ugyanazokkal a célokkal vágnak neki az évadnak, mint egy esztendeje, csak most az elején is csúcsformába kell lendülni, hogy megnyerhessenek rögtön két kupát: a Magyar Kupát már megszerezték, a szuperkupa október 8-án következik. A szakmai stáb úgy építette fel a felkészülést, hogy tökéletes állapotban legyenek ezekre a meccsekre.

Felidézte a Honvéd ellen a vártnál nehezebben, 17-15-re megnyert Magyar Kupa-döntőt is, amelyen az is terhet jelentett, hogy már sorozatban a nyolcadik elsőségükért szálltak vízbe, és szerinte a nézők jártak jól azzal, hogy ilyen látványos meccset vívtak. „Tényleg egy kiélezett, néha színházhoz hasonlító döntő lett belőle. Volt benne valami extra, de a kellő pillanatban azért tudatosítottunk bennük is, meg mindenkiben, hogy ennek a kiírásnak ki volt a favoritja” – mondta Manhercz Krisztián.

Bajnokok Ligája-címvédőként az FTC az esélyese a szuperkupa-mérkőzésnek is, hiszen éppen a korábbi egyeduralkodó Pro Recco helyét foglalta el a magyar bajnok. A magyar pólós viszont úgy látja, az ellenfelet most is komolyan kell venni, mert „a vízilabdának ez a Real Madrid–Barcelonája”, a két legpatinásabb csapat a jelenlegi klubvízilabdában. Felhívta a figyelmet arra, hogy sok új igazolása volt Reccónak, ráadásul a világ legjobbjai közül, de hozzátette, a Fradiban is vannak a világ legjobbjaiból bőven, ezért biztos benne, hogy nagyon magas színvonalú, jó döntő lesz.

A nyáron sem unatkozott Manhercz Krisztián, hiszen alapembere a szingapúri világbajnokságon döntőbe jutó magyar válogatottnak, majd egy kis pihenő után meg is kezdte a felkészülést a klubjában. Mint elmondta, a vb miatt van benne némi csalódottság, mert reális esélyük lett volna a győzelemre, de a világbajnoki ezüstér extra tűzzel töltötte fel a csapatot, amely januárban már az Európa-bajnokságon bizonyíthat.

„Én azokat a mérkőzéseket élvezem a legjobban, amikor bizonyítani lehet” – mondta, de rögtön hozzátette, hogy a „szürke szombat esti meccsek” is a vízilabda velejárói, és úgy véli, hogy azok is fontos lépcsőfokok, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy elérjék a céljaikat.

