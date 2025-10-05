ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 5. vasárnap Aurél
A későbbi győztes spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíjon, a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Csúnya baleset az Indonéz Nagydíjon, a világbajnok húzta a rövidebbet – videó

Infostart

A MotoGP-ben már világbajnok Marc Márquez nagyot bukott és valószínűleg eltörte a kulcscsontját vasárnap, a gyorsaságimotoros-vb Indonéz Nagydíjon, melyet az újonc Fermin Aldeguer nyert meg.

A király kategória 27 körös versenyének rajtja után az élről induló olasz Marco Bezzecchi gyatrán rajtolt, visszaesett a hatodik helyre, majd néhány kanyar után rendkívül meggondolatlanul igyekezett előre törni és hátulról belehajtott a MotoGP immár hétszeres világbajnokának hátsó kerekébe.

Az ütközés után mindkét versenyző hatalmasat bukott, de igazán Marquez járt rosszul, aki olyan szerencsétlenül esett a jobb vállára, hogy – az előzetes vizsgálatok alapján – eltörte a kulcscsontját.

A spanyol sztár vélhetőleg továbbra sem zárta a szívébe az Indonéz Nagydíjat, melyen négyszer indult, de még egyszer sem tudott célba érni.

A futam első tíz körében a szintén spanyol Pedro Acosta vezetett, majd később a Gresini 20 éves újonc motorosa, Aldeguer átvette a vezetést és végül nagy fölénnyel győzött, megszerezve ezzel karrierje első futamgyőzelmét.

Moto2-ben a pontversenyben második helyen álló brazil győzött fölényesen a listavezető spanyol Manuel Gonzalez előtt, míg a Moto3-ban a vb-éllovas spanyol Jose Antonio Rueda diadalmaskodott.

Eredmények, Indonéz Nagydíj, (a sorozat honlapja alapján):
MotoGP (27 kör, 116,127 km, a dobogósok):

  1. Fermin Aldeguer (spanyol, Gresini) 41:07.65 perc
  2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 6.987 másodperc hátrány
  3. Álex Márquez (spanyol, Gresini) 7.896 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra):

  1. (és már világbajnok) M. Márquez 545 pont,
  2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 362,
  3. Bagnaia 274

Moto2 (22 kör, 94,622 km, a dobogósok):

  1. Diogo Moreira (brazil, KALEX) 34:23.800 perc
  2. Manuel Gonzalez (spanyol, KALEX) 4.678 másodperc hátrány
  3. Izan Guevara (spanyol,BOSCOSCURO) 7.261 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra):

  1. González 258 pont,
  2. Moreira 229,
  3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 202

Moto3 (18 kör, 77,418 km, a dobogósok):

  1. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 29:28.292 perc
  2. Luca Lunetta (olasz, Honda) 29:28.597 0.305 másodperc hátrány
  3. Guido Pini (olasz, KTM) 0.388 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra):

  1. Rueda 340 pont,
  2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 231,
  3. Maximo Quiles (sapnyol, Aspar) 217

(Címlapképünkön: Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíjon, a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-vb-n, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én.)

