2025. október 4. szombat Ferenc
Assistant referee running along the sideline during a soccer match
Nyitókép: roibu/Getty Images

Nem kevesebb, mint 18 focimeccs szombaton a képernyőn - sport a tévében

Infostart / MTI

Persze F1-hétvége is van, meg női kézi-BL, de mutatjok a teljes szombati tévés sportkínálatot.

M4 Sport

11.30: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, 3. szabadedzés

15.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, időmérő edzés

17.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Újpest

19.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-ETO FC

M4 Sport+

14.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Zalaegerszeg

16.30: Kézilabda, NB I, Balatonfüredi KSE-Mol Tatabánya

18.30: Kosárlabda, NB I, Egis Körmend-Soproni KC

Sport 1

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, DVSC Schaeffler-Esbjerg

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Győri Audi ETO-Gloria Bistrita

Sport 2

16.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Nacional-Moreirense

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Besiktas

22.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő

Eurosport 1

13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 5. szakasz

15.00: Országúti kerékpár, Drome-Ardeche, nők

18.45 és 20.00: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak

Eurosport 2

18.30: Motorsport, salakmotor, Torun

22.00: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 3. nap

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Tottenham

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Sunderland

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Liverpool

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Levante

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Valencia

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Mallorca

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Villarreal

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Dortmund-Leipzig

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Bayern München

23.00: Autósport, NASCAR XFinity Series

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Hull City-Sheffield United

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-West Ham United

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Cremonese

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Como

Kezdőlap    Sport    Nem kevesebb, mint 18 focimeccs szombaton a képernyőn - sport a tévében

televízió

sportműsor

tévé

