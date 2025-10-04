Nem kevesebb, mint 18 focimeccs szombaton a képernyőn - sport a tévében

M4 Sport
11.30: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, 3. szabadedzés
15.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, időmérő edzés
17.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Újpest
19.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-ETO FC
M4 Sport+
14.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Zalaegerszeg
16.30: Kézilabda, NB I, Balatonfüredi KSE-Mol Tatabánya
18.30: Kosárlabda, NB I, Egis Körmend-Soproni KC
Sport 1
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, DVSC Schaeffler-Esbjerg
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Győri Audi ETO-Gloria Bistrita
Sport 2
16.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Nacional-Moreirense
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Besiktas
22.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő
Eurosport 1
13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 5. szakasz
15.00: Országúti kerékpár, Drome-Ardeche, nők
18.45 és 20.00: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak
Eurosport 2
18.30: Motorsport, salakmotor, Torun
22.00: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 3. nap
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Tottenham
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Sunderland
18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Liverpool
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Levante
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Valencia
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Mallorca
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Villarreal
Arena 4
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Dortmund-Leipzig
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Bayern München
23.00: Autósport, NASCAR XFinity Series
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Hull City-Sheffield United
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-West Ham United
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Cremonese
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Como