ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.96
usd:
335.77
bux:
0
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A spanyol Sergio Busquets egy dohai sajtóértekezleten 2022. november 22-én. Costa Rica másnap Spanyolország ellen játszik a katari labdarúgó-világbajnokság E csoportjának első fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Visszavonul a legendás spanyol játékos

Infostart / MTI

Visszavonul a világ- és Európa-bajnok, Bajnok Ligája-győztes Sergio Busquets az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) jelenlegi idényének zárultával.

A 37 éves középpályás az FC Barcelonában nevelkedett, és összesen 18 idényt töltött a katalán klub kötelékében. A felnőtteknél 2008-ban mutatkozott be, majd rendkívül sikeres barcelonai ténykedése után 2023-ban az Inter Miamihez szerződött, ahol továbbra is együtt játszik korábbi csapattársaival, Lionel Messivel, Jordi Albával és Luis Suárezszel. A spanyol válogatottban – mellyel 2010-ben vb-t, 2012-ben Eb-t nyert – 143 alkalommal lépett pályára.

„Úgy érzem, eljött az ideje, hogy búcsút intsek profi labdarúgó-pályafutásomnak. Csaknem húsz éven át élvezhettem ezt a hihetetlen történetet, melyről mindig is álmodtam” – üzente videóban az Instagram-oldalán. „Nagyon boldogan, feltöltődve és mindenek előtt hálatelten vonulok vissza” – tette hozzá.

A világ egyik legjobb védekező középpályásaként számon tartott Busquets több mint 700 mérkőzést játszott a Barcelona színeiben, nyert többek között kilenc bajnoki címet és háromszor a Bajnokok Ligájában is a legjobbnak bizonyult barcelonai csapatával.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Sergio Busquets (@5sergiob) által megosztott bejegyzés

Kezdőlap    Sport    Visszavonul a legendás spanyol játékos

labdarúgás

fc barcelona

sergio busquets

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a kormány minden tagja ártatlan, minden rágalmazót utol fogunk érni

Orbán Viktor péntek reggel: a kormány minden tagja ártatlan, minden rágalmazót utol fogunk érni

A miniszterelnök a Kossuth rádióban szólt a Szőlő utcai „gyermekvédelmi ügyről”, aminek szerinte semmi köze az intézményhez, de a kormánytagokhoz sem, viszont az ezzel kapcsolatos rágalmazást „háromszoros bűnnek” nevezte. A pedofilbűnöket elkövetőket szerinte „a legoptimálisabb felnégyelni lenne”, másfelől viszont azt mondta, az Európára nehezedő válságok miatti ideges, erőszakos közegnek nem szabad leszivárognia a közbeszédbe. Elmondta, mit mondott pontosan Donald Trumpnak szerda este, és közölte: terrorszervezetté nyilvánítják az Antifát.
Robbie Keane hitt a pontszerzésben, de Orbán Viktornak és Csányi Sándornak is üzent a vb kapcsán

Robbie Keane hitt a pontszerzésben, de Orbán Viktornak és Csányi Sándornak is üzent a vb kapcsán

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője elsősorban játékosai hozzáállását dicsérte a vendég Viktoria Plzen ellen 1-1-es döntetlennel zárult Európa-liga-mérkőzés után.
 

Az utolsó labdaérintéssel egyenlített a több mint ötven percet emberhátrányban játszó Ferencváros

Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

A NATO több platformon, közvetetten és közvetlenül is figyelmeztette Oroszországot: ha folytatják a légtérsértéseket, a szövetség le fogja lőni az orosz repülőgépeket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt: Moszkva már most is háborúban áll a NATO-val, Ukrajnán keresztül. Donald Trump amerikai elnök tegnap ismét papírtigrisnek nevezte Oroszországot. A fronton Kupjanszk egyre rosszabb helyzetben van: a harkivi várost utcáról utcára foglalják el az orosz katonák. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészesen tejed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni

Vészesen tejed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni

Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 06:48
Robbie Keane hitt a pontszerzésben, de Orbán Viktornak és Csányi Sándornak is üzent a vb kapcsán
2025. szeptember 25. 22:57
Sorsoltak a Ligakupában, ellenfelet kapott a Liverpool is
×
×
×
×