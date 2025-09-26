Visszavonul a legendás spanyol játékos

A 37 éves középpályás az FC Barcelonában nevelkedett, és összesen 18 idényt töltött a katalán klub kötelékében. A felnőtteknél 2008-ban mutatkozott be, majd rendkívül sikeres barcelonai ténykedése után 2023-ban az Inter Miamihez szerződött, ahol továbbra is együtt játszik korábbi csapattársaival, Lionel Messivel, Jordi Albával és Luis Suárezszel. A spanyol válogatottban – mellyel 2010-ben vb-t, 2012-ben Eb-t nyert – 143 alkalommal lépett pályára.

„Úgy érzem, eljött az ideje, hogy búcsút intsek profi labdarúgó-pályafutásomnak. Csaknem húsz éven át élvezhettem ezt a hihetetlen történetet, melyről mindig is álmodtam” – üzente videóban az Instagram-oldalán. „Nagyon boldogan, feltöltődve és mindenek előtt hálatelten vonulok vissza” – tette hozzá.

A világ egyik legjobb védekező középpályásaként számon tartott Busquets több mint 700 mérkőzést játszott a Barcelona színeiben, nyert többek között kilenc bajnoki címet és háromszor a Bajnokok Ligájában is a legjobbnak bizonyult barcelonai csapatával.