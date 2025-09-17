ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Hatadou Sako, a Győr kapusa a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - Odense HB mérkőzés után az MVM Dome-ban 2025. június 1-jén. A Győr megvédte címét és hetedszer nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, miután 29-27-re legyőzte a dán csapatot.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Elnondta véleményét a magyar drukkerekről az őserdőbe küldött győri sztárkapus

Infostart

Hatadou Sako, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának kapusa rasszista támadásokat tapasztalt a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésen. A francia válogatottal világbajnok és olimpiai ezüstérmes játékos a közösségi médiában hozta nyilvánosságra az esetet.

A kapus elmondása szerint a második félidőben, a hazai kemény mag szektorában majomhangokat utánoztak, és a bekiabálásokban arra szólították fel őt és brazil csapattársát, Bruna de Paulát, hogy menjenek vissza az "őserdőbe" - írja a hvg.hu a Le Figaro alapján.

Bár a szavakat nem értette, a gesztusok egyértelműek voltak. A történteket a meccs utáni öltözőben magyarázták el neki. Sako elfogadhatatlannak tartja a viselkedést, ezért döntött az ügy nyilvánosságra hozatala mellett.

A Mosonmagyaróvári KC bocsánatot kért a szurkolók viselkedéséért.

A Magyar Kézilabda Szövetség kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet a Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága a versenybírói jelentés alapján fegyelmi eljárás keretében vizsgálja.

kézilabda

rasszista

győri audi eto kc

hatadou sako

2025. szeptember 17. 15:00
