2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
basketball
Nyitókép: taka4332/Getty Images

Élő futballmeccs nélküli izgalmak – sport a tévében

Infostart / MTI

Kosárlabda-Eb, US Open, Vuleta szerepel a sportcsatornák élő közvetítéseinek sorában kedden.

M4 Sport

20.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Lengyelország

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

17.45: Tenisz, US Open

14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 10. szakasz

Kirobbant a nagy angol zászlóvita: haladó vagy reakciós?

Kirobbant a nagy angol zászlóvita: haladó vagy reakciós?

Feszült a helyzet a migráció miatt Angliában, ahol újra megosztó jelképpé vált a brit és az angol zászló. A migránsok ellen tüntetők ezekkel vonulnak, egyes önkormányzatok leszedik a lobogókat, volt, akihez Molotov-koktélt vágtak miattuk.
VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
Soha nem látott bővítés indul a magyar utakon

Soha nem látott bővítés indul a magyar utakon

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. A vonatkozó közlemény szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével Magyarország legnagyobb autópálya bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul.

Kiderült, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: sokakat érint, ezt kell róla tudni

Kiderült, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: sokakat érint, ezt kell róla tudni

2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.

Russia's Putin hails 'unprecedented' ties with China as talks begin

Russia's Putin hails 'unprecedented' ties with China as talks begin

The two leaders are seeking to promote "a more just and reasonable global governance system".

2025. szeptember 2. 10:22
Tovább izmozik Imane Helif: megtámadta a bokszszövetség döntését, nők között indulna
2025. szeptember 2. 08:14
Nikitscher Tamás a portugál élvonalban folytatja
