Élő futballmeccs nélküli izgalmak – sport a tévében

M4 Sport
20.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Lengyelország
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
17.45: Tenisz, US Open
14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 10. szakasz
Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. A vonatkozó közlemény szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével Magyarország legnagyobb autópálya bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
The two leaders are seeking to promote "a more just and reasonable global governance system".