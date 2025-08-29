ARÉNA
Az Év női sportolója címmel elismert Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó a Magyar Öttusa Szövetség évzáró gáláján a Puskás Arénában 2024. december 11-én.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

Sportsiker: újabb világbajnokságot rendezhet Budapest

Infostart / MTI

2019-ben volt utoljára nálunk öttusa-világbajnokság. Azóta nagy átalakulások történtek a sportágban. A 2027-es világbajnokság után olimpia következik.

Budapest adhat otthont a 2027-es öttusa-világbajnokságnak – erről döntött pénteken a sportág nemzetközi szövetsége (UIPM).

Az UIPM végrehajtó bizottsága a következő évek kiemelkedő versenyeiről határozott vilniusi ülésén.

Budapest 2027-ben a vb mellett a világkupadöntőt is megrendezi, 2028-ban pedig a vk-sorozat második állomására kerül sor a magyar fővárosban.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia felvezetéseként az Egyesült Államokban, pontosabban West Hollywoodban is lesz vk-viadal jövőre.

Az ötkarikás játékok évében a vb-t Kairóban rendezik. Budapest legutóbb 2019-ben adott otthont öttusa-világbajnokságnak.

Összeomolhat Európa egyik utolsó vörös bástyája – Érik a szélsőjobboldal hatalomra kerülése?

Összeomolhat Európa egyik utolsó vörös bástyája – Érik a szélsőjobboldal hatalomra kerülése?

Az ideológiai spektrumon napjainkban jobbra tolódó Európában túlzás nélkül nyilváníthatjuk "veszélyeztetett állatfajnak" a legalább balközép vagy baloldali kormány- vagy államfőket. Miután Svédországban és Finnországban, aztán tavaly Portugáliában, idén pedig Németországban is kiestek a hatalomból a szociáldemokrata vagy szocialista pártok, az uniós országvezetőket tömörítő Európai Tanácsban csupán három baloldali politikus ül Spanyolország, Dánia és Málta képviseletében – a tanács elnöke, a volt portugál miniszterelnök, António Costán kívül. Az összképen az sem szépít, ha nem uniós országként hozzávesszük a napokon belül urnákhoz járuló Norvégiát vagy az Egyesült Királyságot, ahol Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök bőszen keresi a kiutat a népszerűtlenségi spirálból. A baloldal napjai viszont az egyik utolsó fellegvárban, Spanyolországban is meg lehetnek számlálva: Pedro Sánchez miniszterelnök és pártja gyors egymásutánban keveredett újabb és újabb korrupciós botrányba, az ellenzéki pártok időközi választások kiírását követelik, miközben a radikális jobboldali Vox támogatottsága is lassan, de biztosan kúszik egyre magasabbra a közvélemény-kutatásokban. Kimászhat még a gödörből a politikai túlélőmesterként elhíresült Sánchez, vagy hamarosan az egész Ibériai-félszigetet beveszi a jobboldal?

Újabb durva drágulás élesedik Trump vámjai miatt: milliók fizethetnek többet a kedvencükért

Újabb durva drágulás élesedik Trump vámjai miatt: milliók fizethetnek többet a kedvencükért

A lépés felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az USA védővámpolitikája ellátási nehézségeket okozhat a játékpiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics guidelines in a call where she called Cambodia's ex-leader Hun Sen "uncle" and criticised the Thai army.

