Budapest adhat otthont a 2027-es öttusa-világbajnokságnak – erről döntött pénteken a sportág nemzetközi szövetsége (UIPM).

Az UIPM végrehajtó bizottsága a következő évek kiemelkedő versenyeiről határozott vilniusi ülésén.

Budapest 2027-ben a vb mellett a világkupadöntőt is megrendezi, 2028-ban pedig a vk-sorozat második állomására kerül sor a magyar fővárosban.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia felvezetéseként az Egyesült Államokban, pontosabban West Hollywoodban is lesz vk-viadal jövőre.

Az ötkarikás játékok évében a vb-t Kairóban rendezik. Budapest legutóbb 2019-ben adott otthont öttusa-világbajnokságnak.