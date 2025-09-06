ARÉNA
Balogh Gábor, a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) elnöke a budapesti öttusa világkupáról tartott sajtótájékoztatón a BOK Csarnokban 205. április 16-án. Az április 22-től 26-ig tartó viadalon rekord nagyságú mezőny, 30 ország 180 versenyzőjének indulása várható.
Nyitókép: IMTI/llyés Tibor

Balogh Gábor: Los Angeles előtti csúcsesemény lesz a budapesti öttusa-világbajnokság

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Guzi Blanka a tavalyi eredményét megismételve ezüstérmet nyert a litvániai öttusa-világbajnokságon, Kaunasban, ahol ülésezett a Nemzetközi Öttusaszövetség végrehajtó bizottsága. A szervezet Budapestnek ítélte oda a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokság megrendezését. Balogh Gábor, a hazai szövetség elnöke az InfoRádióban elárulta, hogy a magyar kormánytól garanciát kaptak, így a vb finanszírozása biztosított.

A tavalyi eredményét megismételve ezüstérmet nyert Guzi Blanka a litvániai öttusa-világbajnokságon, Kaunasban. Vívásban 17. lett, miután kikapott a 16 között francia riválisától, de az akadálypályát a negyedik legjobb idővel, 34.15 másodperccel teljesítette. A kombinált számban már a harmadik lövészet előtt a második helyen futott és meg is tudta őrizni a pozícióját. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle korábbi edzésbalesete miatt nem indult a világbajnokságon. A sportág nemzetközi szövetsége, az UIPM végrehajtó bizottsága arról is döntött vilniusi ülésén, hogy Budapest adhat otthont a 2027-es öttusa-világbajnokságnak.

Balogh Gábor szövetségi elnök a hiányzó versenyzők miatt felemás érzésekkel értékelte az InfoRádióban a világbajnokságon tapasztaltakat. A kimaradók között Gulyás Michelle mellett Koleszár Mihályt is megemlítette, és kitért Bőhm Csabára is, aki betegség után állt rajthoz. „A nehézségek ellenére nagyon jó formában versenyzett, az akadályversenyen több energiával, nagyobb szerencsével bekerülhetett volna a döntőbe” – mondta a szövetségi elnök. Ugyanakkor örömmel figyelte a sportolók új generációját, akik meglátása szerint képesek bármelyik világversenyen dobogóra állni.

Értékelése szerint Guzi Blanka tavaly és idén is egyre javuló eredménnyel rukkolt elő a világversenyeken. „Vívásban fejlődött, de neki ez a kritikus száma, amin még dolgoznia kell. Az OCR-ben ugyanakkor hihetetlen előrelépést mutat, és a többi számban is nagyon erős. A hetedik helyről indult a laser run kombinált szám előtt, két vagy három hibával oldotta meg a lövészetet, és szuper versenyzéssel lett ezüstérmes” – idézte fel az olimpiai negyedik öttusázó teljesítményét Balogh Gábor.

Sportdiplomáciai siker a 2027-es vb budapesti rendezése

Már másfél-két éve jelezte a nemzetközi szövetség korábbi elnökének, hogy Magyarországon 100 éves lesz az öttusasport 2027-ben, ezért mindenképpen pályázni fog a világbajnokság rendezésére. „Az olimpiai ciklus legnagyobb versenye lesz Budapesten. Ráadásul a Los Angeles előtti világbajnokság olimpiai kvótát adó csúcseseménynek számít” – fejezte ki örömét az elnök, hozzátéve, hogy a magyar kormánytól garanciát kapott a szövetség a versenyre, így a vb finanszírozása biztosított.

Felidézte, hogy Ausztrália és Egyiptom is bejelentkezett a világbajnokság rendezésére, ráadásul Brisbane a 2032-es olimpia szervezője is. „Nagy lendülettel lobbiztunk, sokat prezentáltunk, izgultunk is, de hála Istennek okos és jó döntést hozott a UIPM, mert versenyszervezés szempontjából Magyarországot nehéz felülmúlni” – összegzett a hazai szövetség elnöke.

