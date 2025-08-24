Bognár György elégedett lehet, két 11-est rúghatott a csapata

A Paks 2:0-ra vezetett a szünetben, de az MTK hazai pályán egyenlíteni tudott.

10 perccel a vége előtt azonban a vendégek megkapták a második, jogos büntetőjüket. Ezt berúgták, így lett 3:2 a javukra.

A tabella

1. Paksi FC 5 3 2 - 15-9 11 pont

2. Debreceni VSC 5 3 1 1 10-7 10

3. Puskás Akadémia FC 5 3 - 2 9-9 9

4. Ferencvárosi TC 4 2 1 1 9-4 7

5. Újpest FC 5 2 1 2 9-6 7

6. Kisvárda Master Good 4 2 1 1 5-7 7

7. ETO FC 4 1 3 - 12-7 6

8. Diósgyőri VTK 5 1 2 2 9-13 5

9. MTK Budapest 5 1 1 3 10-12 4

10. Nyíregyháza Spartacus FC 5 1 1 3 7-13 4

11. Zalaegerszegi TE FC 5 - 4 1 9-12 4

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 4 - 1 3 4-9 1