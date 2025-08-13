A szuperkapus nélkül a Szuperkupa-döntő - Donnarumma Luís Enrique miatt távozik

A lehetséges lépés már hetek óta a levegőben volt, az Infostart is beszámolt róla. Donnarummának lejárna a szerződése 2026 nyarán, a klub pedig nem akarta ingyen elveszíteni, lejárt szerződésű játékosként. A kapus nem akart hosszabbítani, mert annak feltétele lett volna egy struktúraváltás a fizetésében (kisebb alapbér, magasabb prémiumok), ugyanakkor azt is nagyon nehezményezte, hogy megrendült benne a vezetőedző Luis Enrique bizalma.

Az olasz kapus lábbal nem annyira hatékony, mint kézzel, értsd, a rúgótechnikája egyáltalán nem optimális, miközben a gólvonalon szinte verhetetlen. Luis Enrique más típusú kapust akart a csapat „mögé”, s ezt meg is találta Lucas Chevalier-ben, akit 40 millió euróért megvett a PSG a Lille-től. Chevalier egyébként az előző idény legjobb kapusa volt a francia élvonalban, még Donnarummát is megelőzve.

„Másfajta kapust akartam, és ezt a döntést hoztam. Mindazonáltal Donnarumma a világ egyik legjobb kapusa” – mondta az edző.

„Az első naptól fogva, amikor megérkeztem, mindent beleadtam – a pályán és azon kívül is –, hogy kiérdemeljem a helyem és megvédjem a Paris Saint-Germain kapuját. Sajnos valaki úgy döntött, hogy többé nem lehetek a csapat része és nem járulhatok hozzá a sikereihez. Csalódott és elkeseredett vagyok” – írta Donnarumma közösségi média felületén.

Ezt is még: „Remélem, lesz lehetőségem még egyszer a szurkolók szemébe nézni a Parc des Princes-ben, és méltóképpen elbúcsúzni tőlük. Ha ez nem lehetséges, szeretném, ha tudnátok, hogy a támogatásotok és a szeretetetek sokat jelent nekem, és soha nem fogom elfelejteni. Mindig a szívemben fogom őrizni az összes emléket, a varázslatos éjszakákat és a ti szereteteteket, ami miatt otthon éreztem magam.”

A kapus lehetséges célállomása a Manchester City, amelynek menedzsere, Pep Guardiola nagyon szereti Donnarumma játékát. A L'Équipe szerint kedden már megtörtént az első kapcsolatfelvétel, noha a City idén nyáron 31,2 millió euróért leigazolta James Traffordot a Burnley-től visszavásárlási opcióval. A brazil Éderson távozik, de csak akkor, ha Donarumma valóban Manchesterbe, mégpedig a Cityhez igazol.

A szerda esti Szuperkupa-mérkőzésen a PSG a kapusposztot leszámítva, várhatóan ugyanazokkal a játékosokkal kezd, mint a tavasz végi, az Inter ellen megnyert BL-döntőben, João Neves eltiltott. A Tottenhamnél ez lesz az új edző (menedzser), a dán Thomas Frank első tétmérkőzése új állomáshelyén. Valószínűleg játszanak az új szerzemények, például a West Ham Unitedtől vett, ghánai Mohamed Kudus is. Frank a Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha – Kudus, Sarr, Odobert – Solanke tizenegyet tervezi, ennek tagja a Bayerntől érkezett Palhinha is.

A nagy döntőkkel ellentétben itt sincsen döntetlen esetén hosszabbítás, azonnal tizenegyeseket lőnének.