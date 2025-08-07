ARÉNA
Kazany, 2017. június 22.Marc-André ter Stegen német kapus kivéd egy lövést a labdarúgó Konföderációs Kupa B csoportjának második fordulójában játszott Németország - Chile mérkőzésen a délnyugat-oroszországi Kazany városi stadionjában 2017. június 22-én. (MTI/AP/Szergej Gric)
Nyitókép: MTI/AP/Szergej Gric

Már nem Ter Stegen a Barcelona csapatkapitánya

Infostart / MTI

Már nem Marc-André ter Stegen a spanyol labdarúgó-bajnokságban címvédő FC Barcelona csapatkapitánya.

A katalán klub csütörtöki bejelentése szerint a vezetőség egy időre megvonja a tisztséget a német válogatott kapustól, és Ronald Araujóra ruházza át.

A 33 éves Ter Stegen július végén hátműtéten esett át, s előtte a közösségi médiában meglepetésre azt írta, hogy mindössze három hónapot kell kihagynia. Ez az idő túl kevés ahhoz, hogy a helyére tegyenek valakit, ő azonban nem tisztázta a helyzetet, és nem járult hozzá ahhoz, hogy orvosi leleteit eljuttassák a ligához. Utóbbi pedig ezek hiányában nem tudta eldönteni, hogy a kapus elég hosszú ideig lesz-e harcképtelen ahhoz, hogy a Barca regisztráljon valakit a helyére. Így hiába állt rendelkezésre Joan García és Wojchiech Szczesny, a komoly adósságokkal küzdő klub nem tehette őket a csapatba, miközben a fizetésüket rendszeresen megkapták. Ter Stegen ellen ezért fegyelmi eljárás indult, és ezek után a klub aligha szeretné, hogy kitöltse 2028-ig szóló szerződését.

A kapus 2014-ben érkezett a Barcelonához a Borussia Mönchengladbachtól, és azóta 291 meccsen védett. A német válogatottban továbbra is ő számít első számú hálóőrnek, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány nemrég megerősítette, hogy neki szánja az 1-es mezt a jövő évi, Észak-Amerikában sorra kerülő világbajnokságon.

labdarúgás

barcelona

marc-andré ter stegen

