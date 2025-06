Őrült edzőkeringő kezdődött Olaszországban: a Milan és a Lazio a régi szakvezetőjét szerződtette

Gattuso kinevezése több mint érdekes. Motivátori képességeit senki sem vitatja, de azt sem, hogy eddigi munkájával nem feltétlenül szolgált rá arra, hogy – bizonyos megfogalmazás szerint – az első számú olasz csapatot megkapja.

Edzői pályafutását néhány hét „erejéig” a svájci Sionnál kezdte, Vanczák Vilmos is a játékosa volt – előtte meg a játékostársa, mert Gattuso játszott is a csapatban. A svájci kaland után 2013 és 2021 között Olaszországban dolgozott, 2014 őszét leszámítva, amikor a krétai OFI-t vezette. Ebben a periódusban volt az AC Milan és a Napoli edzője is, előbbinél 48,19, utóbbinál 56,79 százalék volt a győzelmi mutatója. Utóbbi egyébként eddigi karrierje legjobb eredménye. A Napoli megnyerte a Coppa Italiát.

Azóta ügyködött a Valenciánál, az Olympique Marseille-nél és a Hajduk Splitnél, utóbbinál szerződésben volt, de a klub a szövetségi kapitányi munkára tekintettel hozzájárult a felbontásához. Az elmúlt években viszonylag gyakran cserélődtek a kapitányok, Marcello Lippi 2006-os világbajnoki címnyerése óta, nem egészen húsz év alatt Gattuso a kilencedik, ez főleg akkor sok, ha kiemeljük, hogy az Eb-ezüstérmes Cesare Prandelli négy, az Eb-győztes Roberto Mancini öt éven át volt kapitány. Gattusónak az első számú feladata a csapat kijuttatása a 2026-os világbajnokságra, de ez az oslói 0–3 után nagy valószínűséggel csak a pótselejtező útján lehetséges.

Sokan gondolták úgy az olasz sajtóban (is), hogy Antonio Conte távozik a Napolitól a bajnoki cím megnyerése után, jelen állás szerint ő marad. Ellenben a második helyezett Internazionalétól az ezüsttavasz folyományaként Szaúd-Arábiába, az al-Hilalhoz távozott Simone Inzaghi, akinek a helyét a Parma korábbi edzője, Christian Chivu vette át. Már a korábbi román válogatottal utaztak el a fekete-kékek a klubvilágbajnokságra.

Chivu helyét még nem töltötte be Balogh Botond csapata, a Parma, de értelemszerűen ott is váltás lesz. Nincs még új edzője a Fiorentinának sem, onnan Raffaele Palladino távozott. Filippo „Pippo” Inzaghi is távozik állomáshelyéről, ő a Pisát vitte fel a Serie A-ba, nincs még utóda. Giovanni Stroppának lejárt a szerződése a Cremonesénél, ő sem marad, noha feljuttatta a csapatot az első osztályba. (Ez a specialitása, pályafutása során harmadszor jutott fel a csapatával a Serie B-ből az A-ba.) A Leccének sincs edzője, ott november óta, az idény végéig, Marco Giampaolo dolgozott.

Hat edzőnek június 30-án jár le a szerződése, de kicsit olyan, mintha a felmondási idejüket töltenék, felmentve a munkavégzés alól, szabadságon. Mindegyik esetben megvan már az utód, aki hivatalosan július elsejétől áll munkába. A Milannál a portugál Sérgio Conceição 2025 eddigi részében vezette a csapatot, elköszönt, a Serie A egyik legsikeresebb aktív menedzsere, Massimiliano Allegri váltotta. Hatszoros bajnok, ezekből az elsőt éppen a piros-fekete „Ördögökkel” nyerte, 2011-ben.

Az AS Románál Claudio Ranieri nagyon jól dolgozott, a meccsek több mint hatvan százalékát megnyerte. A 74. évében van, de aligha a kor miatt nem maradt vagy maradhatott, mert az Atalantát kilenc év után elhagyó Gian Piero Gasperini is 67 éves már. Gasperini, aki az Internél a 2011–2012-es idény elején töltött öt meccsét nem számítva most először került tradícionális olasz nagycsapathoz, 2028-ig szóló szerződést írt alá.

A bergamói klubnál a kisebb megszakításokkal negyedszázada Olaszországban élő, horvát Ivan Jurić váltja, aki egyébként legutóbb Angliában, a Southamptonnál dolgozott.

A Lazio elbocsátotta – részben a visszatérő Maurizio Sarri kedvéért – Marco Baronit, aki tögtön talált magának állást, a Torinónál. A Bikák Paolo Vanolival bontottak szerződést. A Cagliarinál Davide Nicola helyett a klub ifjúsági csapatával tavasszal az országos kupát megnyerő, mindössze 39 éves Fabio Pisacane dirigálja majd a piros-kékeket az új szezonban.