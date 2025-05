Milánói gól- és szócsata: a katalánok szerint a bíró Real Madrid-szurkoló volt, Infantino pedig Inter-rajongó

Hansi Flick úgy vélte, minden kétes szituációban az Inter javára ítélt Marciniak, s ezt állítólag el is mondta neki a mérkőzés után. A német edző konkrét esetet nem kívánt említeni. A barcelonai Sport egyenesen azt a főcímet adta a mérkőzésről szóló tudósításának, hogy „Marciniak eltökélt szándéka, hogy véget vessen a hősies Barça álmának”.

A korábbi FIFA-játékvezető, Antonio Mateu Lahoz is hevesen kritizálta a lengyel játékvezető teljesítményét. Ahogyan a barcelonai Sport írta: „A korábbi valenciai játékvezető szkeptikus, s néha rejtélyes hangnemben bírálta a játékvezető és a VAR intézkedéseit, valamint az UEFA által kínált visszajátszásokat. Ez vonatkozik Acerbi lehetséges kezezésére az első félidőben, Pedri lövését követően. A játékos nyíltan tiltakozott, de sem Marciniak, sem a VAR nem látott semmi büntetendőt. A lengyel valójában még a monitorhoz sem ment ki.” Mateu Lahoz szerint nem volt elég ismétlés az esetről, mint mondta: „Az UEFA nagyon védi ezeket az ismétléseket”.

A már visszavonult bíró kitért az Inter második gólját hozó tizenegyes előtti szabálytalanságra is. „Csak egyetlen kameraszögből látszik úgy, hogy szabálytalankodott Cubarsí, és ezért jött a VAR.” Mateu Lahoz ezzel azt sugallta, nem kellett volna megadni a tizenegyest. Aztán hozzátett egy nehezen vitatható mondatot a szabálytalanság vagy nem szabálytalanság kérdéséről: „Ez az emberi szem számára észrevehetetlen” – figyelmeztet.

A valóságban (vagyis a fotó alapján) egyértelműnek tűnik a szabálytalanság.

