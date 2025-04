Sós Csaba: Kós Hubert a csúcsidőszakát éli, Milák Kristófnak gyorsulnia kell

Kós Hubert kilenc aranyéremmel és három új országos csúccsal zárta az úszók kaposvári országos bajnokságát. Az olimpiai bajnok fő számában, 200 méter háton nem indult, de így is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyesülete, a BVSC 34 éremmel (16 arany, 7 ezüst és 11 bronz) végzett az élen a klubok rangsorában. Az ob-n elért eredmények alapján 14-ről 21 főre nőtt a szingapúri magyar világbajnoki csapat létszáma, de június közepéig még lehet teljesíteni az induláshoz szükséges szinteket, illetve bárki kiszorítható a keretből, mert nincsenek védett versenyzők.

A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya azzal kezdte értékelését az InfoRádióban, hogy a párizsi olimpia után több magyar válogatott kerettag is hosszabb pihenőt tartott, nekik a kaposvári ob volt „az első igazi nagy versenyük” az ötkarikás játékokat követően. Sós Csaba szerint az egyik legfőbb pozitívum, hogy mindhárom olimpiai címvédőnk – Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf – edzésben van, készül, egyikük sem vett vissza. „Elég ritka, hogy egy országos bajnokságon három olimpiai bajnok egy időben a medencében van” – jegyezte meg a szakvezető.

Az amerikai egyetemi bajnokságról remek formában hazatérő Kós Hubert Kaposváron is nagyszerűen teljesített, hamar átállt a yardos medencéről a hagyományos európaira. Sós Csaba szerint ez nem volt újdonság számára, és rögtön felvette a fonalat, amint megérkezett a tengerentúlról. Mint fogalmazott, látszik, hogy Kós Hubert rengeteget készült az elmúlt időszakban, és ezúttal is jól alkalmazkodott a körülményekhez. A szövetségi kapitány hozzátette: a yardos medencéről való átállás leginkább „a nagy fordulóvirtuózoknak” szokott gondot jelenteni, akik közül többen nem is tudnak előkelő helyre kerülni az 50 méteres világranglistán. Kós Hubert esetében erről nincs szó, hosszú ideje kiegyensúlyozottan versenyez, ami Sós Csaba szerint a világklasszisok védjegye.

„A csúcsidőszakát éli most, ezt láthattuk Kaposváron is”

– mondta a szövetségi kapitány.

Kós Hubert ezúttal nem állt rajtkőre abban a számban (200 méter hát), amelyben olimpiai aranyérmet nyert, 100 háton viszont 52,24 másodperces új országos csúccsal – ami a világ idei legjobb ideje is egyben – lett első az ob-n. Sós Csaba kiemelte, hogy Bob Bowman tanítványa 100 méter pillangón úgy előzte meg az olimpiai címvédő Milák Kristófot, hogy több mint három tizedmásodperccel megjavította egyéni legjobbját, 200 méter vegyesen pedig a második a világranglistán a Kaposváron úszott időeredményével (1:56,40). A szövetségi kapitány úgy véli, Kós Hubert több számban is bizonyította, hogy kimagasló teljesítményre képes, ami több mint biztató a közeljövőre nézve, ráadásul a legerősebb számában most meg sem mutatta magát.

Bár a férfi 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka az év elején kisebb betegséggel küzdött, valamint akklimatizálódnia is kellett az USA-ból hazatérve, ez nem látszódott meg az úszásain, könnyedén vette az egyes akadályokat, és szinte mindig mosolyogva szállt ki a medencéből. Sós Csaba szerint ezek a jelek is arra utalnak, hogy minden rendben van, Kós Hubert a kisebb pihenőt követően jól dolgozott az olimpia utáni időszakban is. Azt gondolja, nagyjából ott tart most, mint Milák Kristóf a tokiói olimpia után, vagyis a fő számában gyakorlatilag mindent megnyert. A szövetségi kapitány nem akarta fejtegetni, hogy hány számban indulhat Kós Hubert a szingapúri világbajnokságon, azt gondolja, ezt majd eldönti ő maga, miután egyeztetett Bob Bowmannel. Mint fogalmazott,

ilyenkor azért lehet „merészebben is kockáztatni”, így nem lepné meg, ha több számban versenyezne a vb-n, mint a tavalyi olimpián.

A mesteredző kitért arra is, hogy az amerikaiak mindig támogatják a váltókban való szereplést, így a magyar szurkolók is reménykedhetnek abban, hogy a nyári világbajnokságon csapatszámban is láthatják úszni Kós Hubertet.

A magyar vb-csapat a jelenlegi állás szerint: Férfiak (13): Németh Nándor (50 m gyors), Rasovszky Kristóf (400, 800 m gyors), Sárkány Zalán (400, 1500 m gyors), Betlehem Dávid (800, 1500 m gyors), Szabó Szebasztián (50 m pillangó), Milák Kristóf (50, 100, 200 m pillangó), Márton Richárd (200 m pillangó), Kós Hubert (100 m pillangó, 50, 100, 200 m hát, 200 m vegyes?), Jászó Ádám (50, 100m hát), Kovács Benedek (200 m hát), Zombori Gábor (200, 400 m vegyes), Török Dominik (200 m vegyes?), Holló Balázs (400 m vegyes)

Nők (8): Pádár Nikolett (200 m gyors), Ábrahám Minna (200 m gyors), Késely Ajna (400, 800, 1500 m gyors), Mihályvári-Farkas Viktória (1500 m gyors), Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát), Molnár Dóra (200 m hát), Fángli Henrietta (50, 100 m mell), Jackl Vivien (400 m vegyes) Forrás: hunswim.com

Milák Kristóf 100 méter gyorson és 200 méter pillangón lett aranyérmes a kaposvári ob-n, míg 50 és 100 méter pillangón másodikként végzett. Sós Csaba szerint nincs értelme messzemenő következtetéseket levonni ezekből az eredményekből, főleg azért, mert a tavaly szárnyra kelt találgatások, pletykák „köszönőviszonyban nem voltak” azzal, ahol ténylegesen tartott Milák Kristóf. Mint mondta, érdemes óvatosnak lenni az elemzésekkel és az értékelésekkel, de ezzel együtt azt látta, hogy nagy kedvvel versenyzett a Budapesti Honvéd klasszisa. Külön kiemelte vele kapcsolatban, hogy 100 méter pillangón a szám olimpiai címvédőjeként

„nem kerülte ki az ütközetet, hanem beleállt” a versenybe, miután Kós Hubert személyében világsztár kihívója akadt.

„Amióta figyelemmel követem az úszásait, versenyhelyzetben egy pillanatra sem láttam soha meginogni. Milák Kristóf továbbra is kiváló versenyző, zseniális képességekkel. Remélem, hogy a vb-re olyan állapotba kerül, hogy sikerrel tudja majd venni az akadályokat” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

Azt gondolja, Milák Kristófnak gyorsulnia kell, illetve jobban kell bírnia a küzdelmet a medencében, de természetesen képesnek tartja arra, hogy visszaküzdje magát a csúcsra. Úgy véli, a Kaposváron látottak alapján nincs élete formájában a Honvéd olimpiai bajnoka, de „továbbra is komoly sportoló kinézete van, és csodálatos technikával úszik”.

